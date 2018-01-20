Bayern Münih karıştı! Beşiktaş'ın rakibi...

Kırmızı beyazlılarda hareketli günler yaşanıyor... Beşiktaş'a rakip olan Bundesliga liderinde takımda önemli bir olay yaşandı... İşte o detay...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih'in son antrenmanında ciddi bir kavga yaşandı. Alman ekibinin idmanında James Rodriguez ile Rudy arasında yaşanan tartışmayı takım arkadaşları önledi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Alman basınında çıkan habere göre, Rudy antrenmandaki maç esnasında kendisine sert müdahalede bulunduğu gerekçesiyle James Rodriguez'in üzerine yürüdü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Son derece sinirli olan Rudy'yi takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Rudy'nin bu sert tavrı sonrası James Rodriguez de tepki gösterince ortalık karıştı. (Fanatik)