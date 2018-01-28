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Futbol

Bavulları topladı... Belhanda'nın yeni takımı!

Fatih Terim tarafından son iki maçta ilk 11'de oynatılmayan tecrübeli oyuncunun yeni takımı belli oldu.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Ndiaye'yi, Stoke City'e satmaya hazırlanan sarı kırmızılılar Belhanda ile de yollarını ayıracak... Faslı yıldız ise yeni takımını buldu... İşte tüm gelişmeler...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Günün flaş transfer haberi Belhanda’dan geldi. Alman kulübü Werder Bremen, Faslı yıldızla ciddi olarak ilgileniyor. Tarafların menacerler vasıtasıyla görüşme yaptığı ve büyük ölçüde el sıkıştığı gelen haberler arasında.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Eğer kesin olarak anlaşma sağlanırsa, Werder Bremen’in Galatasaray’a resmi teklif sunacağı öğrenildi. Teknik patron Fatih Terim’in 2 maçtır ilk 11’de şans tanımadığı Belhanda’nın gidişine onay vereceği iddia ediliyor.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ancak transferin bitimine kısa süre kala hem Ndiaye hem de Belhanda gibi iki kritik isimle yolların ayrılmasıyla, şampiyonluk yarışında takımın negatif yönde etkileneceği endişesi, yönetimi bu konuda kararsızlığa itiyor.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Belhanda ise Werder Bremen ile tamamen anlaşmış durumda. O da Galatasaray'daki durumundan rahatsız ve ayrılmayı kafasına koydu... Çarşamba gününe kadar Belhanda'nın durumu kesinlik kazanacak. Ancak, Werder Bremen forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. (Fanatik)

BelhandaTransfer HaberleriGalatasarayWerder Bremen

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