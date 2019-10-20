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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: Emre OKTAY ve Ajanslar
19 Ekim 2019 - 22:46,

Başkent'te sabırlar taştı: "Benden olmaz"

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında boy gösterdi. Mücadele 0-0 eşitlikle son buldu. Karşılaşmada dikkat çekici anlar vardı...

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İşte detaylar...

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Ekonomik sıkıntılar, başkanlık seçimi ve sakatlıklar derken Ankara'da Alanyaspor galibiyetinin ardından seri yakalamak için çıkan Beşiktaş, sahadan umduğunu bulamadan ayrıldı.

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Avcı'nın en dikkat çekici hamlesi formsuz Adem Ljajic'i yedek soyundurması oldu. Maça ikinci yarının son bölümlerinde dahil olan Sırp yıldız, pek etkili olamadı.

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Genç hakem Ali Şansalan, kendinden emin yönetimiyle dikkat çekti. Sert ikili mücadeleleri durdurmamayı tercih eden Şansalan, 75. dakikada Ankaragücü kaptanı Sedat Ağçay'a kırmızı kart gösterdi.

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Dikine oynayarak tehlikeli pozisyonlar yaratan Diaby, iki çok kritik gol pozisyonundan yararlanamadı.

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Beşiktaş, özellikle Ankaragücü'nün 10 kişi kaldığı bölümde baskılarını artırdı. Umut Nayir de yüzde yüzlük bir gol pozisoyunda becerisini göstermedi ve topu auta attı.

7BURAK ŞOKU

BURAK ŞOKU!

Burak Yılmaz 66. dakikada sakatlık geçirerek yerine Umut Nayir'e bıraktı. Yıldız futbolcunun sakatlığı ilk belirlemelere göre ciddi ve Burak'ın Galatasaray maçında oynaması zor.

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Taraftarların hedefinde ise Jeremain Lens vardı. İstenilen performansı haftalardır ortaya koyamayan Hollandalı yıldıza sosyal medyadan eleştiriler çığ gibi büyüyerek geldi. İşte onlardan bazıları...

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Ankaragücü oyuncusu Faty'nin TRT Spor ve A Spor'a verdiği Fransızca röportajını oğlu Yasir, Türkçe'ye tercüme etti. 5 yıldır Türkiye'de yaşayan Yasir, Türkçe'yi okulda öğrendiğini söyledi.

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Mücadeleden önemli kareler sizlerle..

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