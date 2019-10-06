Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Başkent'te Fegouli skandalı! Terim, doktora kızdı çünkü...
Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, yedek kulübesindeki yerini aldı.
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Ancak karşılaşmada yaşanan Feghouli olayı maça damgasını vurdu. İşte karşılaşmada yaşanan detaylar...
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Feghouli, 'sakatlandı' zannedilerek oyundan alındı, kenara gelip 'Sakat değilim' diyince Teknik Direktör Fatih Terim , yardımcıları ve doktor Yener İnce'ye kızdı!
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Galatasaray'da 57.dakikada Feghouli iletişim eksikliği yüzünden oyundan alındı. 54.dakikada yerde kalan Feghouli'nin sakatlandığını düşünen Teknik Direktör Fatih Terim gelen bilgi üzerine Cezayirli yıldızını oyundan çıkardı.
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Ancak saha içinde Feghouli bu karara gülümseyerek tepki gösterip kenara son derece moralsiz şekilde geldi.
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Teknik Direktör Fatih Terim, son derece moralsiz kenara gelen oyuncusunun yanına gittiğinde Feghouli, 'Sakat değilim' yanıtı verdi. Bunun üzerine Teknik Direktör Fatih Terim, kulüp doktoru Yener İnce ve yardımcılarına bağırdı ve bu duruma sinirlendi.
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Feghouli ise Terim ile görüştükten sonra moralsiz şekilde soyunma odasına gitti.
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Terim, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle 4 maç ceza almış, sonrasında bu cezası 3 karşılaşmaya inmişti. Fenerbahçe derbisiyle cezasını tamamlayan tecrübeli teknik adam, Eryaman Stadı'nda yedek kulübesindeki yerini aldı.Terim, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı-kırmızılı ekibin başında sahaya çıkamamıştı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Terim, ligde son olarak 30 Ağustos'ta İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanan maçta görev yapmıştı. Sarı-kımızılı takımda Terim'in yanı sıra cezası biten yardımcı yardımcı antrenör Ümit Davala da yedek kulübesine döndü.
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Derbiye göre ilk 11'de 3 değişiklik
Galatasaray, golsüz eşitlikle biten Fenerbahçe derbisine göre Gençlerbirliği karşısında sahaya 3 değişiklikle çıktı. Derbiye ilk 11'de başlayan Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle başkente getirilmedi.
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Terim, bu üç futbolcunun yerine Ankara'da Florin Andone, Selçuk İnan ve Ryan Donk'u sahaya sürdü. Donk, hafta içi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında da ilk 11'de şans bulmuştu.
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Galatasaray'ın, Gençlerbirliği karşısındaki ilk 11'ini Fernando Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Andone oluşturdu. Sarı-kırmızılı ekipte Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı ve Emre Mor ise yedek soyundu.
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Kaplan, tek değişikliğe gitti
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri başkent derbisine göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.
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Berat Ayberk Özdemir'i yedek kulübesine çeken Kaplan, ilk 11'de Rahmetullah Berişbek'i görevlendirdi. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Kaplan, ilk 11'de Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Zargo Toure, Pierre-Yves Polomat, Fabricio Baiano, Rahmetullah Berişbek, Daniel Candeias, Stephane Sessegnon, Floyd Ayite ve Giovanni Sio'yu tercih etti.
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Başkent ekibinde Sadio Diallo, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi. Öte yandan, lige istediği gibi başlayamayan ev sahibi ekibin taraftarları, diğer maçlara göre bu karşılaşmaya daha fazla ilgi gösterdi. Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Galatasaraylı futbolsever de takımlarını destekledi. Karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de protokol tribününden takip etti.