Başkan Orman forvet transferini bitiriyor! Londra çıkarması...
Beşiktaş Başkanı Londra’ya gitti. Orman, burada ikinci oyuncu için pazarlık yapacak...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’da devreye, Başkan Fikret Orman girdi. Antalya kampında teknik direktör Şenol Güneş’le yaptığı transfer zirvesinde tecrübeli teknik adamın taleplerini dinleyen Orman, bu doğrultudaki çalışmalarına başladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cenk Tosun’un yerini doldurmak için düğmeye basan Orman, Londra’ya gittik. Başkan, Cenk Tosun’un Everton formasıyla ilk maçına çıkacağı Tottenham sınavını takip etmek adına Londra'ya gitti. Orman, burada yeni forvet adayları için görüşmelerde bulunacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Başkan Orman’ın, Londra seferindeki hedeflerinin arasında Arsenal’li Danny Welbeck ve Leicester City’li Islam Slimani olduğu öğrenildi. Güneş’in, Cenk Tosun gibi hücum hattında çok yönlü bir forvetin alınmasını istemesi sonrasında Orman’ın, Arsenal’de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Danny Welbeck’i ilk hedef olarak belirlediği kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kırmızı-Beyazlılar’da bu sezon 21 maçta 5 gollük performans sergileyen İngiliz oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama önerisi hazırlayan Orman’ın, tecrübeli ismin sakatlık raporunu da özel olarak inceleyeceği bildirildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Siyah-Beyazlılar’ın 1 numarası, Welbeck’in ardından Islam Slimani’nin menaceriyle bir temas gerçekleştirecek. Leicester City’de forma yarışında geride bulunan ve mutsuz olduğu bilinen 29 yaşındaki futbolcu için de satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sunulacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Tecrübeli oyuncunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı konuşulurken Cezayirli oyuncunun Müslüman bir ülke olması sebebiyle Türkiye’de forma giyme konusuna olumlu baktığı belirtildi. (Fanatik)