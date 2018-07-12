Başınızı dik tutun

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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"Hırvatistan-İngiltere" maçı sonrası Hırvat ve İngiliz basınına yansıyanlar... Cüneyt Çakır'a taraftarların tepkisi... İşte detaylar...
Fotoğraflar: Ajanslar
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Fotoğraflar: Ajanslar
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Hırvat basını gururlu, İngiliz medyası ise oyunculara teşekkür ederken, sosyal medyadaki İngilizler ise Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Hırvatistan'ın köklü gazetelerinden "Jutarnji", "Biz Hırvatlarız" başlığı ile verdiği haberde, milli takımın finale yükseldiği gecede taraftarların, yaşadıkları coşkuyla adeta transa geçtiğini ifade etti.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Ülke genelinden coşkulu kutlamalara da yer veren gazete, "Hırvatlar Moskova'yı inletti" ifadesini kullandı.
Fotoğraflar: Ajanslar
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"Vecernji" gazetesi ise "Tarih zafer" başlığı ile yayımladığı haberinde, "Hırvatistan: Bitmeyen aşk" ifadesine yer verdi.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Hırvatistan'ın devlet televizyonu "HRT", Hırvatistan'ın kupaya sadece bir adım uzaklıkta olduğunu belirtirken, resmi haber ajansı "HINA" da "Luzhniki yanıyor, milli takım finalde" ifadesini kullandı.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Ülkenin en çok okunan spor haber sitelerinden "Gol" ise "Hırvatlar mucizevi bir geri dönüşle finalde. Sırada Fransa var" ifadelerine yer verdi.
Fotoğraflar: Ajanslar
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İngilizler ise sosyal medyada Cüneyt Çakır'a yüklendi. Maçtaki performansının sınıfta kaldığını belirtti.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Hakemi değiştirebilir miyiz?
Bu hakem son 2 saattir kan basıncımın yükselmesinin tek sebebi
Hakem canımı sıkmaya başladı
Fotoğraflar: Ajanslar
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Maç sırasında ve sonrasında Cüneyt Çakır'a tepkiler oldukça fazlaydı.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Hakemler bizi bitirdi.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Taraftarlar maç esnasında sosyal medyayı mesaj yağmuruna tutarken, sahada da oyuncular Cüneyt Çakır'a tepkiliydi.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Daily Mirror gazetesi, İngiltere Milli Takımı'nın Hırvatistan'a Dünya Kupası yarı finalinde uzatma devreleri sonucu 2-1'lik skorla elenmesini, "Kahramanlar" manşetiyle okuyucularına duyurdu. Karşılaşma haberinde, "İngiltere için Dünya Kupası'nda kalp kırıklığı. Hepinizle gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Daily Express gazetesinin maç haberinde, İngiltere Milli Takımı'na performansından dolayı teşekkür edilirken, "Rüyayı yaşadık" manşeti okuyuculara aktarıldı.
Fotoğraflar: Ajanslar
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The Telegraph gazetesi, İngiltere'nin Dünya Kupası'na vedasını, "Başınızı dik tutun" manşetiyle duyurdu. Gazetede, Dünya Kupası'ndan elenilmesine rağmen golcü futbolcu Harry Kane'in bu vedanın İngiltere için bir başlangıç olduğunu vurguladığı sözüne yer verildi.
Fotoğraflar: Ajanslar
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The Guardian gazetesinde yer alan maç haberinde, "Rüyanın sonu. İngiltere, Dünya Kupası'ndan elendi." değerlendirmesi yapıldı.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Daily Mail gazetesinde "Eve dönüyorlar" başlığı kullanılırken şampiyonluğa bu kadar yakınken elenilmesinin milyonlarca taraftarı gözyaşlarına boğduğu ifade edildi.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Bir yanda sevinç, diğer yanda ise hüzün... Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda tarih yazması, iki ülkeye de farklı duygular yaşattı. Maçın son düdüğü ile birlikle bir yanda mutluluk hakimken, diğer yanda ise gözyaşları sel oldu... O anları izlemek için videoya tıklayınız...