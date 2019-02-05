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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: Emre Oktay / Spor Arena
05 Şubat 2019 - 14:54,

Basın toplantısında çok konuşulan görüntü! Fikret Orman ile Burak Yılmaz...

Beşiktaş'ta yeni transferlerin imza attığı törene Fikret Orman'ın hareketi damga vurdu....

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Büyük ilgi gören toplantıda en fazla soru Burak Yılmaz için yöneltildi.

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Başkan Orman, bazı soruları kendisi cevaplamak istedi. Ancak imza törenine damga vuran olay başkaydı...

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Fikret Orman, Burak'a kendi eliyle su doldurup bardağı önüne koydu

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Bu esnada Burak Yılmaz'ın tebessüm ettiği görüldü.

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Öte yandan Orman, geçmişle ilgili soruya, "Burak Yılmaz'a tepki işlerini geçelim. Next! O işler geçmişte kaldı." cevabını verdi.

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Fikret Orman, tecrübeli futbolcuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Burak, Beşiktaş'ta kaptanlık yapabilecek bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

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Burak ise, 'Yaklaşık 12 sene önce ayrıldım buradan. 12 sene sonra tekrar bana bu formayı giymemi uygun gören herkese teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapıp bu camiaya layık olmaya çalışacağım' şeklinde konuştu.

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Burak ve Karius'tan Çin mesajı!

Beşiktaş'ın yıldızları Loris Karius ve Burak Yılmaz'ın, Çinli hayranları için bir mesajı var.İki oyuncu bu eğlenceli videoda Çin'in yeni yılını kutladı.

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