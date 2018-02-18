Başarısını ona borçlu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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İngiltere Premier Lig'de son dönemlerde şaha kalkan Liverpool'un vazgeçilmez ismi Firmino'nun çok mutlu bir aile hayatı var. Son derece başarılı bir sezon geçiren Brezilyalı futbolcunun bu başarısının arkasında mutlu bir aile hayatı var...
Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Firmino 2014 yılından bu yana Larissa Pereira birlikte. Valentina ve Bella isminde iki kız çocuğu bulunan aile her daim mutluluk pozu vermekten çekinmiyor.
Foto: Instagram
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Firmino bu sezon 37 maçta 21 gol ve 12 asistlik performansıyla parmak ısırttı. Liverpool'un forvet hattında Mohamed Salah ile iyi bir ikili olan Sambacı, Premier Lig'i kasıp kavuruyor. Brezilyalı'nın bu başarısının arkasında mutlu aile hayatının payı büyük.
Foto: Instagram
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Instagram'dan bol bol fotoğraflar paylaşam ikili, giydikleri şık kıyafetlerle de modayı yakından takip ettiklerini gösteriyorlar. Larissa pahalı ve özel dikim elbiseleri tercih ediyor.
Foto: Instagram
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Geçtiğimiz günlerde Sardunya'da tatil yapan çift burada da bol bol fotoğraflar paylaştı. Larissa bikini konusunda ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne serdi.