Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'dan çarpıcı itiraflar! "Asker selamı..."

TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM Türkiye'de çok mutluyum herkesi çok seviyorum bundan dolayı Avrupa maçlarında daha motiveyim. Şu ana kadar bence iyi gidiyoruz 2 maç kaybettik ama onlarda da iyi oynadık şuan Sivas'la 2-3 puan fark var. Bence bu sene şansımız çok yüksek. Son yıllardan daha güçlüyüz. Bireysel olarak herkesi çok istekli görüyorum. Bir de daha tecrübeliyiz.