Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'dan çarpıcı itiraflar! "Asker selamı..."

Medipol Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca, Türkiye'ye olan sevgisini anlattı ve Başakşehir'deki hedeflerini açıkladı.
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Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, TRT Spor'a konuştu. Visca, Avrupa Ligi'nde oynanan maçtan sonra asker selamı verme sebebini de açıkladı.
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AVRUPA'DA TARİH YAZACAĞIZ
Her zaman kendi hedeflerim var gol, asist. Her sezon en az 10 gol 10 asist yapmak istiyorum. Bazen asist yapmayı daha çok seviyorum. İnşallah bir gün gol kralı olup, şampiyonluk kazanmak istiyorum. Bu sene Avrupa'da tarih yazacağız. Gruplarda çok iyi oynadık. Sporting eskisi gibi değil. Biz çok güçlüyüz.
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Bende her zaman öncelikle kendi hedeflerim var. Daha iyi olmaya çalışıyorum ve şu anda tek hedefim var o da Başakşehirle şampiyon olmak. Avrupa'da devam etmek istiyorum. Sadece bunu düşünüyorum aklımda başka bir şey yok.
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MAÇTAN SONRA KIZIYORUM
9. seneme girdim en fazla 9 veya 10 maç var biliyorum çünkü birkaç hafta önce baktım. Benim 2. sezonumda sakatlandım ondan dolayı birkaç maç kaçırdım. Her zaman sakin olmaya çalışıyorum saha dışı, saha içi hiç kimseyle polemiğe girmiyorum sadece performansıma odaklanmaya çalışıyorum. Bir sezonda en fazla 2-3 sarı kart görüyorum. Kendim için çalışıyorum. İnşallah bu sezonda kırmızı kart görmeyeceğim. Kızıyorum evet ama maçtan sonra.
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GECELERİ UYUYAMIYORUM
Kazanınca performansımdan memnun olmayınca uyuyamıyorum, kızıyorum. Saha dışında doğru beslenmek, zamanında yatmak bunlarda önemli. Her zaman daha iyi olmaya çalışıyorum. Sadece futbola odaklanıyorum. Her sene kendimin ve takımın performansını arttırmaya çalışıyorum.
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TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM
Türkiye'de çok mutluyum herkesi çok seviyorum bundan dolayı Avrupa maçlarında daha motiveyim. Şu ana kadar bence iyi gidiyoruz 2 maç kaybettik ama onlarda da iyi oynadık şuan Sivas'la 2-3 puan fark var. Bence bu sene şansımız çok yüksek. Son yıllardan daha güçlüyüz. Bireysel olarak herkesi çok istekli görüyorum. Bir de daha tecrübeliyiz.
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ASKER SELAMINI VERMEK...
Çok güzel bir şey Türkiye ve asker için ben İrfan gol atıp asker selamı verdiğinde çok sevindim. Gidip bende verdim. Türk halkına çok saygılıyım. Türkiye benim için 2. vatan. Müthiş bir şehir, herkes beni seviyor. Türk halkını çok seviyorum. Türk futboluna bir şeyler vermek istiyorum.
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BOSNA'DA BÖREK YİYECEĞİZ
En sevdiğim Türk yemeği Bursa kebap orada gidiyorum ve bazen kebap yiyorum. Burada da boşnak böreği var ama bizdekiler daha iyi. Sezon sonu şampiyon olup Bosna'da börek yiyeceğiz.
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SULTANAHMET'İ SEVİYORUM
İstanbul'da en çok boğazı ve Sultanahmet'i seviyorum orada camii var arkadaşlarla çay içiyoruz. Bosna'dan arkadaşlar maça gelincede Sultanahmet'te gezdiriyorum.
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TÜRK HALKINA SAYGI GÖSTERMEK İSTEDİM
Türkçe konuşmak lazım diğer yabancılarında yapması lazım. En azından röportaj vermemiz önemli. Türk halkına böyle bir saygı göstermek istedim. Her gün daha iyi konuşacağım.