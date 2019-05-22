Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Başakşehir'den flaş karar! Fatih Terim Stadı artık...
Son haftalarda yaşadığı düşüşle şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ancak TT Stadyumu'ndaki son maçta yaşanan tartışmalarla Sarı kırmızılılar'la büyük gerginlik yaşayan Başakşehir'den flaş karar...
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Son sezonlarda zirveye oynayan ancak özellikle bu sezon gösterdiği performansla şampiyonluğa çok yaklaşan Başakşehir, kupayı Galatasaray'a kaptırmanın hüznünü yaşarken Turuncu Lacivertliler'den çok konuşulacak bir hamle geldi.
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Hatırlanacağı üzere gerginliklerle başlayan maçta Başakşehir'in golünden sonra ortalık karışmış, kulübeler adeta birbirine girerken Fatih Terim Abdullah Avcı'nın üzerine yürümüş, yıldız oyuncu Robinho'ya da yumruk göstermişti.
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Maçın son bölümünde ise Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala'yla beraber tribüne gönderilmişti.
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Maç sonu Abdullah Avcı, Fatih Terim'in Orhan Ak'a yumruk attığını belirtmiş, "Delikanlı adam devam eder" şeklinde sert bir açıklamada bulunmuştu.
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TERİM İSMİNİ KALDIRMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Başakşehir Kulübü, iç saha maçlarını oynadığı stattan Fatih Terim ismini kaldırmak için harekete geçti.
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Yönetim, yapacağı ilk toplantıda bu konuyu değerlendirip karar alacak ardından da Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne başvuracak.
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Stada ismini ise gelecek sezon bulunacak bir sponsorun adını vermesi bekleniyor.
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Mücadelenin son bölümünde iki takım yedek kulübeleri arasında gerilim artmış; Belhanda'nın Mahmut Tekdemir ile yaşadığı diyalog sonrasında kulübeler gerilirken teknik direktör Fatih Terim, Orhan Ak'la atışmıştı.
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Yaşananların ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır; Fatih Terim ve Orhan Ak'ı tribüne gönderdi. Daha sonra ise Ümit Davala ve Hasan Şaş tribüne yollandı.
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TERİM ÇAKIR'DAN ÖZÜR DİLEDİ AMA...
Karşılaşmanın ardından şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Fatih Terim, hakem Cüneyt Çakır'ın yanına giderek 'Özür dilerim hocam' dedi.
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PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcı antrenör Ümit Davala ile Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
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TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili olarak, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in "saldırısı" ve "tedbire uymaması", Ümit Davala'nın "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması", Orhan Ak'ın da "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
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Kurul, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da çeşitli gerekçelerle disiplin kuruluna sevk etti.