Başakşehir'den çifte bomba! Ortalık karışacak

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'de son 2 sene şampiyonluğu zorlayan Medipol Başakşehir, yeni sezonda gücünü artırmak için transferde aktif rol oynuyor.
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Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin transferi için uğraştığı isimleri gündemine alan İstanbul kulübünde, görüşmeler için bizzat başkan Göksel Gümüşdağ devrede! İşte detaylar...
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Abdullah Avcı'nın gidişi ile geçen sezonun en formda hocalarından olan Okan Buruk'a takımı teslime eden Başakşehir, yapacağı transferlerle mevcut gücünü artırmayı planlıyor.
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Ülke puanı için Şampiyonlar Ligi'nde de en az gruplara kalma hedefi koyan Okan Buruk ve yönetim, bu doğrultuda önemli isimlerle görüşme halinde...
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Son 2 sezonda olduğu gibi hedefini yine şampiyonluk olarak belirleyen ve Abdullah Avcı’dan boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk’u getiren Başakşehir, transferde gaza bastı. Turuncu-Lacivertliler ilk olarak savunmayı sağlama almak istiyor.
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Gündemde bomba gibi bir isim var: Martin Skrtel.
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Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Slovak stoper, kalmak için 2 yıllık sözleşme istemişti. Ancak Sarı-Lacivertliler oyuncusuna 1 senelik mukavele önerince iş olmadı.
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Stoperde müthiş ikili
Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe her ne kadar kötü bir lig geçirse de, Skrtel takımın ender iyi oyunculardan biri olmuştu. Başakşehir’in planı, yeni sezonda stoper tandemini Skrtel-Epureanu şeklinde oluşturmak
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Başakşehir cephesi, 2 yıllık kontrat teklif ederek bu işi bitirmeyi hedefliyor. Başkan Göksel Gümüşdağ’ın bizzat devrede olduğu ifade edildi. Skrtel’in diğer talipleri arasında Parma, Rangers ve Newcastle United gibi takımlar olduğu iddia edilmişti.
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Başakşehir asırlık kulüpler ile sadece zirve yarışında değil, transferde de rekabet ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin talip olduğu o yıldız, Başakşehir'in radarına girdi.
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Özellikle geçen sezon Robinho, Demba Ba gibi flaş yıldızları kadrosuna katan Turuncu-Lacivertliler, bu kez de Vedat Muriç’i renklerine bağlamaya çalışıyor.
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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın çok istediği 25 yaşındaki Kosovalı forvet için daha önce 2-2.5 milyon Euro bandında bir teklif yapan Başakşehir, bu kez daha kapsamlı bir paket hazırladı.
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2 milyon iddiası
Turuncu-Lacivertliler, Napoleoni’nin yanı sıra Alparslan Erdem’i Karadeniz ekibine teklif etti, “Üstüne de bir miktar para verelim” denildi.
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Bu rakamın yine 2 milyon Euro seviyelerinde olduğu öğrenildi. Şimdi gözler Rizespor Yönetimi’nin vereceği cevapta. Özellikle Okan Buruk, Rizespor’daki öğrencisi Vedat ile çalışmayı çok istiyor.
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Şampiyonlar Ligi kozundan dolayı Galatasaray'a gitmeye Fenerbahçe'ye transfer olmaktan daha sıcak bakan Kosovalı, Başakşehir'in teklifine de olumlu yaklaşabilir.
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"Tatmin edici bir teklif gelecek gibi"
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Karadeniz ekibinin golcü oyuncusu Vedat Muric için kendilerine ciddi bir teklif gelmediğini söylemişti.