Başakşehir'den bir bomba daha! Arda'nın ardından...
Arda Turan’ı sağlık kontrolünden geçirip bugün resmi sözleşme imzalatan Başakşehir’den bir bomba daha.
Fotoğraflar: Ajans ve Arşiv
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Fotoğraflar: Ajans ve Arşiv
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Ara transferde yılın bombasını Arda Turan transferini bitirerek patlatan Başakşehir’den şampiyonluk yolunda dev bir adım daha geldi.
Fotoğraflar: Ajans ve Arşiv
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Devreyi lider bitiren, sezonun sonunda da zirveyi hedefleyen İstanbul ekibi forvete de Riad Bajic’le her konuda anlaştı.
Fotoğraflar: Ajans ve Arşiv
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Atiker Konyaspor’da geçen sezon 17 gol atarak Udinese’ye transfer yapan Bosnalı forvet de bu hafta içi Başakşehir’le sözleşme imzalayacak.
Fotoğraflar: Ajans ve Arşiv
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İtalya macerası istediği gibi gitmeyen Bajic, Seri A’da 5, İtalya Kupası’nda ise iki karşılaşmada forma giyebildi. Skora katkı yapamayan oyuncunun Başakşehir’e satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacağı ifade edildi.
Fotoğraflar: Ajans ve Arşiv
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ADEBAYOR'UN YANINA...
Aykut Kocaman’ın Türkiye’ye getirdiği ve güvenerek forma verdiği 23 yaşındaki futbolcu hücum hattında her bölgede görev yapabiliyor. Özellikle hücum preste ve son vuruşlarda etkili olan Bajic’i teknik direktör Abdullah Avcı’nın Adebayor’un arkasında kullanmayı planladığı bildirildi. (Fanatik)