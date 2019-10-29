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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: Emre OKTAY ve Ajanslar
28 Ekim 2019 - 21:48,

Başakşehir - Trabzonspor maçından dikkat çeken anlar

Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Medipol Başakşehir takımı, Trabzonspor'u konuk etti.

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İşte detaylar...

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcuları gibi İstiklâl Marşı'nı ay-yıldızlı bayrağa dönerek okudu.

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Uzun süredir sahalardan uzak kalan Arda Turan, Trabzon maçında da yedek kulübesinde idi. Yıldız futbolcunun minik hayranı, ondan formasını istedi.

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Bu isteğe kayıtsız kalmayan Arda Turan, küçük hayranına ilgi gösterdi.

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Arda Turan'ın yorgun görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı. Arda, maçın son dakikalarında forma şansı buldu.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçı tribünde izleyenler arasındaydı.

7COMOLLI SÜRPRİZİ

COMOLLI SÜRPRİZİ!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda olan isimlerdendi. Comolli'nin yanında ise eski Galatasaraylı kaleci Aykut Erçetin vardı.

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Comolli'nin, Fenerbahçe'nin sezon başında ilgilendiği Başakşehirli yıldız İrfan Can Kahveci'yi merceğine aldığı iddia ediliyor.

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