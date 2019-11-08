Başakşehir olmasaydı Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBaşakşehir olmasaydı Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike!
GeriFutbol Başakşehir olmasaydı Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
08 Kasım 2019 - 08:19,

Başakşehir olmasaydı Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike!

UEFA ülkeler sıralamasında Başakşehir'in aldığı galibiyet, gelecek adına oldukça kritikti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Medipol Başakşehir, Wolfsberger karşısında kazanarak Türkiye'yi UEFA ülkeler sıralamasında 1 sıra daha aşağı düşmesine engel oldu.

2

Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım için Ukrayna, Belçika ve Hollanda ile yarışırken bir yandan da hemen ensemizde bulunan Avusturya tehdidini hissediyoruz.

3

Dün gece oynanan maçlarda Avusturya ekibi LASK Linz, PSV'yi 4-1 yenerek ülke puanına ciddi katkıda bulunmuştu.

4

Bu yüzden Wolfsberger - Başakşehir maçı çok kritikti... Zira Türkiye'nin diğer temsilcileri puan alma şansını kaybetmişti.

5

Başakşehir, rakibini Avusturya'da net bir skorla yenerek Avusturya'nın Türkiye'ye yaklaşmasına izin vermedi.

6

İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum

7İSPANYA - 92,140

İSPANYA - 92,140

8İNGİLTERE - 81,176

İNGİLTERE - 81,176

9ALMANYA - 63.784

ALMANYA - 63.784

10İTALYA - 61.796

İTALYA - 61.796

11FRANSA - 53.248

FRANSA - 53.248

12PORTEKİZ - 45.849

PORTEKİZ - 45.849

13RUSYA - 44.383

RUSYA - 44.383

14BELÇİKA - 36.300

BELÇİKA - 36.300

15HOLLANDA - 34.150

HOLLANDA - 34.150

16UKRAYNA - 33.100

UKRAYNA - 33.100

17TÜRKİYE - 31.800

TÜRKİYE - 31.800

18AVUSTURYA - 30.725

AVUSTURYA - 30.725

19
20

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Galatasaray'da büyük operasyon! Kadro değişiyor...
Başakşehir olmasaydı Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike!
Taraftarı kızdırdı! 'Elinde birinin kaseti mi var'
Wolfsberger - Başakşehir maçından kareler...