Başakşehir için flaş iddia!

Arda Turan'ı kadrosuna katarak büyük bir transfer başarısına imza atan Medipol Başakşehir için flaş sözler...
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Arda Turan'ı kadrosuna katarak büyük bir transfer başarısına imza atan Medipol Başakşehir için flaş sözler...
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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İşte Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler'in yazısı;
‘BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON YAPILACAK’ MI?
Açık konuşmak gerekirse Arda’nın transferi tamamen Başakşehir’in üstüne kalmış bir transferdir. “Bu çocuğu kazanmalıyız” saikiyle harekete geçen siyaset-ticaret-futbol üçgeni; Beştepe-Riva-Kulüpler ekseninde dönüp dolaşan çeşitli konuşmaların ardından Turan, Türkiye’ye geldi.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş yerine rotayı Başakşehir’e kırması ise Mehmet Ağar’ın kendisine yaptığı “Bir gün Galatasaray’a döneceksin. Efsaneni bitirme” tavsiyesiyle oldu.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Turan’ın transferinin ardından futbol kamuoyu “Başakşehir şampiyon yapılacak” dedikodusuyla çalkalanmaya başladı. Bana da “Sen haftalardır, daha ortada Arda yokken ‘şampiyonluk adayım Başakşehir’ demiştin. Ne biliyorsun?” soruları gelmeye başladı. Benim bildiğim şey şu, bir takım istediği kadar iteklensin takım iyi değilse şampiyon falan olamaz.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Başakşehir kadro olarak gayet iyi. Ayrıca iyi takımlar. Öte yandan Arda ile de güçlendiler. Benim şampiyonluk favorim hala Başakşehir. Ama ‘yapılacak’ dedikoduları dolayısıyla değil, iyi kadrosu iyi bir teknik adamı olduğu için.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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600 BİN EURO MALİYETLİ OYUNCUYA TALİP YOK
Her kulüp oyuncu arıyor. Hepsinin ağzında da aynı laf: Paramız yok... Geçen gün bir menajer dostum aradı ve aynen şunu dedi, “Toplam 600 bin Euro maliyetli oyuncu var talip yok. Kulüpler reddediyor...”
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Yani bonservisi ve yıllık maliyeti sadece 600 bin Euro olan milli bir oyuncu için en az 5 büyük kulübümüz “İlgilenmiyoruz” demişler. Şimdi anladınız mı kulüplerimiz neden batık? Korkunç bir yolsuzluk ve hırsızlık var ve bu kirli düzen herkesin işine geliyor.