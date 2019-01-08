Başakşehir, Fenerbahçeli yıldızın peşinde

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede bitiren Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun peşine düştü.
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Robinho ile hücum hattını güçlendiren lider Başakşehir, savunma için de harekete geçti, Fenerbahçe’den Martin Skrtel'i istedi.
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MANUEL DA COSTA'NIN YERİNE SKRTEL!
Transfer borsasının hareketlendiği Süper Lig'de dün bomba bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'a sattığı Manuel da Costa'nın yerine Serdar Taşçı'yı alan Başakşehir'in bir stoper daha istediği ve Fenerbahçe'den Martin Skrtel için harekete geçtiği öğrenildi.
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FENERBAHÇE TRANSFER İÇİN İZİN VERDİ
Turuncu lacivertliler sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Slovak oyuncuyu sarı lacivertlilerden istedi. Bu teklif karşısında Fenerbahçe'nin ise Visca konusunu yeniden gündeme getirdiği öğrenildi.
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2018'in son günlerinde Boşnak oyucu için nabız yoklayan ve 15 milyon Euro gibi hayli yüksek bir bonservis talebiyle karşı karşıya kalan sarı lacivertliler, savunmasının kilit ismine transfer izni verirken, uzun süredir peşinde olduğu Visca transferini de gerçekleştirmeyi planlıyor.
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HER AN FENERBAHÇE'DEN AYRILABİLİR
Öte yandan Skrtel'in menajeri Karol Csonto, Slovak oyuncunun sezon sonunu beklemeden Fenerbahçe'den ayrılma olasılığının hayli yüksek olduğunu ortaya koydu. Csonto, "Skrtel'i daha önce Barcelona istemişti. Doğru bir teklif gelirse Skrtel, Ocak ayında ayrılabilir. Fenerbahçe'den yeni bir sözleşme teklifi almadık" dedi.
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Fenerbahçe'de gündem transfer!
Sarı-lacivertli ekibin Antalya'daki kamp çalışmaları devam ediyor. Muhabirimiz Ahmet Ercanlar, transfer konusundaki gelişmeleri paylaşırken, Ersun Yanal'ın iyi bir takım oluşturmak istediğini de söyledi.