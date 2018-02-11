Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Başakşehir - Fenerbahçe maçında dikkat çeken detay! İlk kez...
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi ağırladı.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Kritik mücadelede ilkler ve dikkat çeken olaylar yaşandı. İşte o detay ve maça dair bilgiler...
Fotoğraflar: Ajans
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CHEDJOU SİFTAH YAPTI
Sezon başında Galatasaray'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Aurelien Chedjou, yaşadığı ağır sakatlığın ardından turuncu-lacivertli formayı ilk kez Fenerbahçe maçında giydi.
Fotoğraflar: Ajans
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ARDA TURAN İLK KEZ 11'DE
Medipol Başakşehir'in devre arasında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Arda Turan, yeni takımıyla ilk kez 11'de forma şansı buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı sakat oyuncuların yokluğunda Arda Turan'a ilk 11'de şans verdi.
Fotoğraflar: Ajans
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KOCAMAN'DA VOLKAN DEMİREL'E FIRÇA! NEDEN?..Fenerbahçe'nin Fernandao ile attığı gol sonrası Fenerbahçe takımı saha dışında sevindi. bu sırada Volkan da kalesinde sevince katıldı. Bu arada Başakşehir Fenerbahçeli futbolcular dışarıda olduğu için oyuna başlama hakkına sahipti. Aykut Kocaman bu sırada Volkan'a bağırarak "Neden orta sahaya gelerek rakibin kurallara göre oyunu başlatmasını engellemiyorsun!" diye bağırdı. Volkan bunun üzerine koşarak orta alana kadar geldi ve Başakşehir oyunu başlatamadı.
Fotoğraflar: Ajans
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BAŞAKŞEHİR DONDU KALDI! F.BAHÇE İLKİ YAŞATTI...
Medipol Başakşehir bu sezon Süper Lig'de en fazla şuta sebep olan hata yaptığı maçı yaşadı. Özellikle maçın başlama düdüğü ile Fenebahçe karşısında tutuk bir oyun sergileyen turuncu - mavililer rakibine bir çok kez şut vurma şansı tanıdı.
Fotoğraflar: Ajans
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VALBUENA TEPKİSİ! KOCAMAN...
Öte yandan ilk 11'de Attif'i tercih eden Aykut Kocaman, sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı. Fenerbahçe'nin deplasmanlarda attığı son iki golün asisti Matthieu Valbuena'dan gelirken Kocaman, Fransız yıldızı yedek soyundurdu.
Fotoğraflar: Ajans
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LUCESCU TRİBÜNDE YER ALDI
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, tribünde kendisine ayrılan yerde Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı takip etti.
Fotoğraflar: Ajans
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KARŞILAŞMAYA YOĞUN İLGİ
Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta stat büyük ölçüde doldu. Turuncu-lacivertli ekip taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri tamamıyla doldurdu.
Fotoğraflar: Ajans
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ŞEHİTLER UNUTULMADI
Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler unutulmadı. 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele öncesinde şehit olan Mehmetçikler için 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi.