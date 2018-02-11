Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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F.Bahçe maçı sonrası çarpıcı sözler... 'Beşiktaş'ı ve G.Saray'ı yener ama...'
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'ye 2-0 yenilirken mücadele sonrası ilginç tespit ve yorumlar yapıldı.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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İşte Spor Arane yorumcularından, Uğur Meleke, Mehmet Y. Yılmaz ve Ahmet Ercanlar'ın haftanın maçı sonrası çarpıcı ifadeleri:
Fotoğraflar: Ajans
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Uğur Meleke: BAŞAKŞEHİR, BÜYÜKMÜŞ GİBİ YAPINCA...
DÜN gece Başakşehir’de oynanan müsabaka, 55’inci dakikada bitmişti aslında. Maçın realitede bitiş anına, yani ikinci gole kadar Fenerbahçe önde “kolektif bir baskı” yaptı. “Kolektif” sözcüğünün altını çizme ihtiyacı hissediyorum; çünkü o baskı bir grup oyuncunun birbirinden bağımsız kendilerini yerden yere atması, sağ bekten stopere, stoperden sol beke anlamsız koşturması şeklinde değildi. Baskı organizeydi, salt sporcuya değil alana yapılan bir baskıydı, bütüncül hareket eden bir pres grubu vardı Fenerbahçe’nin ön tarafında. İlk 1 saatte bu baskıda çok başarılı oldular, Başakşehirliler’i kritik noktalarda 4 top kaybına zorladılar. Attamah, Gökhan, Chedjou ve Adebayor’un birer top kaybı 4 net pozisyon, 2 de gole sebep oldu ilk 1 saatte.
Fotoğraflar: Ajans
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EN RAHAT GALİBİYET
Tabii bu bölümde Başakşehir takımının Fenerbahçe presine verdiği reaksiyonu da ele almak gerek. Maçı izleyen herkes, daha 5’inci dakikada Fenerbahçe’nin önde arzulu bir baskı yaptığını gördü. Zaten geçen hafta ilk 11’de sahaya çıkan Valbuena-Soldado’nun da başlamama nedeni buydu, Kocaman tamamen koşucu-yıpratıcı bir ön grup seçti Başakşehir’de. Ve bu baskıya karşı Başakşehirliler ısrarla pasla çıkmaya çalıştılar geriden! Eğer söz konusu takım bütün öyküsünü “güzel oyun” üstünden yazmış olsa anlayacağım, temel prensipleri bu olduğu için hiçbir koşulda vazgeçmiyorlar deyip takdir edeceğim. Ancak bu takımın genetiği zaten bu değil ki! Başakşehir’i üç yıldır üstte tutan futbol, vur-koş oyunu. Üstelik geride Epureanu, merkezde Emre yokken, Başakşehir’in büyük takımmış gibi yapması, ısrarla uzun vurmak istememesi, garip geldi bana doğrusu. Fenerbahçe de sezonun en rahat galibiyetini almış oldu bu sayede.
Fotoğraflar: Ajans
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ARDA HİÇ HAZIR DEĞİL
Fenerbahçe’nin bu haklı galibiyetinde birkaç detayın daha altını çizmek gerek:
1-) İlk devrede birinci bölgelerdeki pas sayısı 86’ya 31... Yani Başakşehir bir sürü kayıp yapmasına rağmen orada topu gevelemekte ısrar ederken, aksine Fenerbahçe birinci bölgeyi hızlı geçmiş.
2) İlk devrede Volkan Babacan 30, Arda 20 pas yapmışlar. Arda fiziksel olarak hiç hazır değil.
3) Geçen hafta çizgiye iki inişinde yerden iki harika pas çıkaran Isla, bu hafta da ikinci golde “topun ne zaman kaldırılacağı dersi” verdi adeta. Hasan-İsmail-Şener’in dikkatine.
Aykut Kocaman’a da bir paragraf… İnandığı bir doğru var, senin-benim-çoğumuzun hoşuna gitmiyor. Keyif de vermiyor. Ama dün inandığı o doğru öyle iyi sonuç verdi ki, maçı daha oynamadan kafasında kazanmıştı Kocaman.
Fotoğraflar: Ajans
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Ahmet ERCANLAR: F.BAHÇE, BEŞİKTAŞ’I DA G.SARAY’YI DA YENER AMA…
Fenerbahçe, Başakşehir’i deplasmanda çok rahat bir oyun sonrası yenerek ‘Şampiyonluk için artık çok iddialıyım’ dedi. Sarı lacivertliler çok iyi hazırlandıkları ve rakibe en küçük bir fırsat bile yaratmadıkları karşılaşmayı Fernandao’nun iki golü ile kazandılar. Maç boyunca rakibine karşı çok üstün oynayan ve çok sayıda da pozisyonu harcayan Fenerbahçe lider olan rakibinin tahtını da sarsmış oldu. Aykut Kocaman karşılaşmayı dakika dakika planlamış. Her anının önceden yaşamış ve rakibi çok iyi analiz etmiş. Maçın her anında pres yaptılar ve hep etkiliydiler.
Fotoğraflar: Ajans
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Avrupa’da en çok pas yapan ilk 20 takımdan biri olan Başakşehir’e karşı nasıl oynanması gerekirse öyle oynadı. Bir ara gördüğüm görüntüyü size anlatayım. Volkan autta oyunu başlatacaktı. Sağda Dirar ortada Fernandao solda Aatif avlarını bekleyen birer avcı gibi bekliyorlardı. Hemen arkalarında Josef ve Mehmet Topal, Giuliano ile birlikte yakın bir pozisyonda duruyorlardı. Volkan çaresizce arkadaşlarına ileri gidin dedi ve oynadığı uzun top Fenerbahçe’de kaldı. Bu çaresizlik 90 dakika boyunca sürdü.
Fotoğraflar: Ajans
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Maç öncesi basın tribünde sohbet ederken şöyle bir ifade kullanıldı: Fenerbahçe kazanırsa şampiyon olur, berabere biterse şampiyonluk şansı sürer, kaybederse ligden kopar. İşte böylesine bir kader maçıydı. Mükemmel oynayarak kazandı Fenerbahçe, kusursuz oyunu ile zirveye bir selam çaktı ve “Beni hesaba katmadan sakın bir yarış düşünmeyin” dedi Fenerbahçe haftaya Alanya ile sonra Beşiktaş ile oynuyor. İddia ediyorum bu takım Beşiktaş’ı da yenebilir. Galatasaray’ı da yener… Ama Alanyaspor’u yener diyemiyorum. Sorun da burada ortaya çıkıyor. Fenerbahçe her takıma aynı futbolu oynuyor. Bu da gereksiz bir lüks oluşturuyor. Rakibe gereğinden fazla saygı göstermek zarar getiriyor. Büyük takımlara karşı Başakşehir’e oynar gibi, Anadolu takımlarına ise Fenerbahçe gibi korku saçarak oynamak şampiyonluğu getirir.
Fotoğraflar: Ajans
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Mehmet Yılmaz: KOCAMAN’IN DEDİĞİ OLDU
MAÇIN başlamasıyla, Fenerbahçe’nin de Başakşehir’e baskısı başladı. Bunun ödülünü daha ikinci dakikada Giuliano’nun auta giden vuruşuyla da alabilirlerdi ama gol için 32. dakikaya kadar beklemeleri gerekti.Aykut Kocaman’ın, Başakşehir’in pas oyununu bozmak ve kapılan toplarla hızlı hücuma çıkmak şeklindeki planı ilk devre boyunca işledi. Başakşehir’in kendi ceza sahası önündeki gereksiz yan paslarının ardındaki taktik düşünce neydi? Sanıyorum bu sorunun yanıtını Abdullah Avcı’nın da verebilmesi kolay değil. Başakşehir, kendine anlamsız bir güven içindeydi ve bu laubali tutumun cezasının kesilmesi de kaçınılmazdı.
Fotoğraflar: Ajans
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Nitekim Fenerbahçe en az üç gol daha atabilecek pozisyonları buldu ama yararlanamadı. Geçen haftanın “muhallebi yerken dişi kırılan” Fenerbahçe takımından iki oyuncu bu kez sahada yoktu. Valbuena takıntısı belli ki sürüyor. Kocaman, şunu düşündü mü maç sırasında merak ettim: Aatıf, ilk yarı boyunca üç kez orta sahada önü bomboşken top ile buluştu ama iki metre bile gidemedi, topu kaptırdı. Acaba o pozisyonlarda sahada Valbuena olsaydı, ilk yarı nasıl biterdi?
Fotoğraflar: Ajans
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“ŞİMDİ HEDEF BEŞİKTAŞ”
İkinci yarı da birincisinin tekrarı gibiydi. Topu kaptıran yerini hemen geri aldı, ileride baskıyla toplar kapılıp, hızlı ataklar geliştirildi ve bunun ödülü de Fernandao’nun ikinci golüyle geldi. Dünkü Başakşehir, sanki bu ligin lideri gibi değildi. Ne hücum edebildiler, ne de savunma yapabildiler. Avcı bütün riskleri gol için alırken Kocaman, santrforsuz oyuna dönmeyi tercih etti. 2-0 öndeyken ve rakip baskı nedeniyle kendi oyunun oynayamaz haldeyken doğru bir tercih sayılmalı. Maçı kaybetseydi Fenerbahçe de, Kocaman da çok şey kaybedecekti. Şimdi hedef maç Beşiktaş maçı olarak öne çıkıyor. Avcı, ikinci bir planı olmamasının bedelini ödedi diye düşünüyorum. Emre’nin yokluğu elbette önemli ama Başakşehir gibi bir takım bu kadar çaresiz kalmamalı.
Fotoğraflar: Ajans
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"Lig yeniden başladı" Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın basın toplantısını izlemek için videoya tıklayınız...