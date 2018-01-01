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Futbol

Barcelona'nın yeni transferini böyle karşıladı

Barcelona'nın en seksi taraftarı olarak sosyal medyada nam salan Mis Bum Bum güzeli Suzy Cortez, Barça'ya transfer olması beklenen Philippe Coutinho'ya hoş geldin dedi.

Foto: Instagram
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Barcelona'nın en seksi taraftarı olarak sosyal medyada nam salan Mis Bum Bum güzeli Suzy Cortez, Barça'ya transfer olması beklenen Philippe Coutinho'ya hoş geldin dedi.

Foto: Instagram
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Barcelona formasıyla yaptığı paylaşımlarla adını duyuran ünlü model, Liverpool'dan transfer edilmesi beklenen yıldız oyuncuyu karşılamayı unutmadı...

Foto: Instagram
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Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Cortez'in paylaşımları nefes kesiyor...

Foto: Instagram
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Brezilyalı yıldızın transferini ilk önce Nike açıkladı. Barça'nın bu hamleden ötürü Nike'ı dava edeceği iddia ediliyor.

Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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BarcelonaSuzy CortezCoutinho

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