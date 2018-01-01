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Barcelona'nın yeni transferini böyle karşıladı
Futbol
Barcelona'nın yeni transferini böyle karşıladı
Barcelona
'nın en seksi taraftarı olarak sosyal medyada nam salan Mis Bum Bum güzeli
Suzy Cortez
, Barça'ya transfer olması beklenen Philippe
Coutinho
'ya hoş geldin dedi.
Foto: Instagram
01.01.2018 - 23:05
SON GÜNCELLEME
02.01.2018 - 08:04
Foto: Instagram
01.01.2018 - 23:05
SON GÜNCELLEME
02.01.2018 - 08:04
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Barcelona'nın en seksi taraftarı olarak sosyal medyada nam salan Mis Bum Bum güzeli Suzy Cortez, Barça'ya transfer olması beklenen Philippe Coutinho'ya hoş geldin dedi.
Foto: Instagram
01.01.2018 - 23:05
SON GÜNCELLEME
02.01.2018 - 08:04
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Barcelona formasıyla yaptığı paylaşımlarla adını duyuran ünlü model, Liverpool'dan transfer edilmesi beklenen yıldız oyuncuyu karşılamayı unutmadı...
Foto: Instagram
01.01.2018 - 23:05
SON GÜNCELLEME
02.01.2018 - 08:04
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Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Cortez'in paylaşımları nefes kesiyor...
Foto: Instagram
01.01.2018 - 23:05
SON GÜNCELLEME
02.01.2018 - 08:04
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Brezilyalı yıldızın transferini ilk önce Nike açıkladı. Barça'nın bu hamleden ötürü Nike'ı dava edeceği iddia ediliyor.
Foto: Instagram
01.01.2018 - 23:05
SON GÜNCELLEME
02.01.2018 - 08:04
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Foto: Instagram
01.01.2018 - 23:05
SON GÜNCELLEME
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Foto: Instagram
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Barcelona
Suzy Cortez
Coutinho
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