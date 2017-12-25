Barcelona'dan sonra yolu Türkiye'den geçen yıldızlar
Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları yüksek sesle konuşuluyor. Yıldız futbolcu Beşiktaş'a transfer olursa Barcelona'dan Türkiye'ye gelen isimler arasına o da katılacak. İşte Barcelona'da oynayıp yolu daha sonra Türkiye'ye düşen isimler...
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Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları yüksek sesle konuşuluyor. Yıldız futbolcu Beşiktaş'a transfer olursa Barcelona'dan Türkiye'ye gelen isimler arasına o da katılacak. İşte Barcelona'da oynayıp yolu daha sonra Türkiye'ye düşen isimler... (Fotoğraflar: Getty)
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FRANK DE BOER / Ajax altyapısının yetiştirdiği önemli isimlerden olan Frank de Boer, 1999-2003 yılları arası Barcelona'da top koşturmuştu. Hollandalı eski futbolcu, 2003'te Galatasaray'a transfer oldu ancak sarı-kırmızılı ekipteki macerası yalnızca 6 ay sürdü ve ardından Glasgow Rangers'a gitti.
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POPESCU / 1995'te Tottenham'dan Barcelona'ya transfer olan Popescu, 1997'de Galatasaray'a transfer oldu ve 2001'e dek sarı-kırmızılı takımın savunmasındaki kilit isim haline geldi. UEFA Kupası'nın kazanılmasında büyük katkı sağlayan Popescu, 2001'de Galatasaray'dan ayrılarak Lecce'nin yolunu tuttu.
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HAGI / Kariyeri başarılarla dolu olan Hagi, 1990-92 yılları arası Real Madrid için ter dökerken 1994'te Barcelona'ya transfer oldu ve 1996'ya kadar Barcelona için top koşturdu. Ardından Galatasaray'a yolu düşen Hagi, UEFA Kupası başta olmak üzere birçok şampiyonluk yaşadı ve 2001'de futbola veda etti.
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GIOVANI DOS SANTOS / Barcelona altyapısında yetişen ve o dönem ''Yeni Ronaldinho'' olarak tanımlanan Dos Santos, beklenen patlamayı yapamayınca Tottenham'a gönderilmişti. İngiliz ekibinde de istikrarlı performans sergileyemeyen Meksikalı yıldız, 2010'un ara transfer döneminde yarım sezonluğuna Galatasaray'a kiralandı.
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ROBERT ENKE / 2003'ün yazında Rüştü Reçber, Barcelona'ya transfer olurken Fenerbahçe de onun yerini Barcelona'dan Alman kaleci Robert Enke ile doldurmuştu. Sezonun daha ilk maçında Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı İstanbulspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekipte yenilginin faturası Enke'ye kesildi ve takımdan gönderildi. Alman kalecinin Fenerbahçe kariyeri yalnızca bir maç sürdü. Sonrasında uzun yıllar Hannover 96 forması giyen Enke, psikolojik sorunları nedeniyle 2009'da intihar ederek yaşamını yitirdi.
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RÜŞTÜ REÇBER / 2002 Dünya Kupası'nda ve 2003 Konfederasyonlar Kupası'nda sergilediği performansla dönemin en iyi kalecilerinden biri olan Rüştü Reçber, 2003'ün yazında büyük umutlarla Katalan devine katıldı. Barcelona'da formayı Valdes'e kaptıran Rüştü, kısa süre sonra Fenerbahçe'ye geri döndü.
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ADRIANO / Coritiba altyapısında yetişen, Sevilla'da parlayan ve 2009'da Barcelona'ya transfer olan Adriano, Katalan devinde geçirdiği 6 sezonun ardından 2016'da Beşiktaş'a imza attı.
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RICARDO QUARESMA / Kariyerinde Inter, Chelsea gibi takımlarda forma giymiş olan Quaresma, henüz 20 yaşındayken Sporting'ten Barcelona'ya transfer oldu. Bir sezon sonra Porto'ya gönderilen Quaresma, Türkiye'de Beşiktaş'ın yolunu tuttu ve uzun yıllardır siyah-beyazlı kulübe hizmet ediyor.
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SEYİT CEM ÜNSAL / Barcelona'ya giden ilk Türk olarak da bilinen Seyit Cem Ünsal, 19 Temmuz 1998'de Gençlerbirliği'nden Barcelona'ya gitti ancak Katalan kulübünde kendisine yer bulamayarak 21 Ağustos'ta Trabzonspor'a transfer oldu.
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LUDOVIC SYLVESTRE / 2013-2016 yılları arası üç sezon Çaykur Rizespor forması giyen Ludovic Sylvestre, 2005'te 21 yaşındayken Strasbourg'tan Barcelona'nın yolunu tuttu ancak kalıcı olamadı.
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FRANK RIJKAARD / Böylesine bir kadroya bir de Barcelonalı bir teknik adam şart! 2003-2008 arası Barcelona'yı çalıştıran ve dönemin en meşhur teknik adamlarından olan Rijkaard, 2009'da Galatasaray'ın başına geçti ancak kısa zaman sonra görevine son verildi.