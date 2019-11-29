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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Barcelona'dan flaş karar! Arda Turan, Galatasaray...
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Futbol
Ajansspor
29 Kasım 2019 - 11:33,

Barcelona'dan flaş karar! Arda Turan, Galatasaray...

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Galatasaray - Başakşehir maçında, Arda Turan eski teknik direktörü Fatih Terim'in elini öpmüş ve ikili arasındaki buzlar erimişti.

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Bu gelişmenin ardından Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları ortaya çıktı.

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Bu gelişmeler Galatasaray taraftarını da ikiye böldü.

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Bazı taraftarlar Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşüne sıcak bakarken, bir kısım taraftar ise tecrübeli futbolcunun yaşı nedeniyle bu transfere olumlu bakmıyor.

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Arda Turan'la ilgili çarpıcı iddia ise İspanya'dan geldi.

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El Mundo Deportivo muhabiri Gabriel Sans Arda Turan hakkında flaş bir açıklama yaptı.

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Gabriel Sans yaptığı açıklama, "Arda Turan'ın mevcut durumunu bilmek lazım. 2.5 yıllık kiralık sözleşmesi yaptı Başakşehir'le. İki kulüple de sözleşme Haziran ayında bitecek."

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"Galatasaray, Arda Turan'ı istiyorsa iki kulüple görüşmek zorunda. FIFA kurallarına göre Arda Turan, Ocak ayında transfer görüşmesi yapabilir ve 2020 Haziran için ön protokol imzalayabilir."

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"Barcelona, Arda Turan'ın transferi için para talep etmeyebilir. Galatasaray hem Barcelona hem de Başakşehir'le görüşerek konuyu halledebilir."

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"Barcelona'nın Ocak ayında para talep edeceğini düşünmüyorum. Galatasaray bu transfer için hem Başakşehir hem de Barcelona ile anlaşmalı. "

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"Barcelona zaten Başakşehir'den alması gereken ücreti aldı ve bu konuda Türk kulübü edimlerini yerine getirdi."

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"Barcelona'nın bu sebeple Galatasaray'dan para talep edeceğini düşünmüyorum."

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Arda Turan, Başakşehir formasıyla çıktığı 38 maçta 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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