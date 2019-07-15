Barcelona'dan flaş Arda Turan hamlesi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tecrübeli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Barcelona'nın flaş bir hamle yaptığı ifade edildi.
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Katalan ekibi sözleşmesi 2020 Haziran ayında bitecek olan Arda Turan’ı Galatasaray’a teklif etti.
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2017-2018 sezonunun devre arasında Barcelona'dan Başakşehir'e 2,5 yıllığına kiralık olarak transfer olan 32 yaşındaki futbolcunun İstanbul ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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Arda Turan'ın Fatih Terim ile milli takımda yaşadığı sorunlar nedeniyle arası bozuktu.
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Ancak Arda Turan'ın aylar önce babasını kaybeden Terim'e telefon edip başsağlığı dilediği ve ikili arasındaki buzların eridiği ifade ediliyor.
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Galatasaray'a dönmek isteyen Arda Turan'a deneyimli teknik adamında olumlu baktığı belirtiliyor.
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Bu sezon küçülmeye giden Başakşehir Kulübü'nün de Arda'yı yüksek maliyeti nedeniyle göndermek istediği vurgulanıyor.
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İspanyol basınında yer alan iddiaya göre, bu gelişmeler doğrultusunda Başakşehir’de kiralık oynayan Arda’yı isterse satma hakkını elinde bulunduran Barcelona, tecrübeli futbolcuyu Galatasaray’a satmak için teklifte bulundu.
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Sözleşmesi bitmeden Arda'yı elinden çıkarmayı düşünen Barça'nın, sarı kırmızılılarla temasa geçerek transferde kolaylık sağlayabileceklerini bilidirdiği ifade edildi.
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Arda'nın Galatasaray'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri izlediği belirtildi.
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Yıldız futbolcu, Galatasaray'dan Atletico Madrid'de 2011-2012 sezonunun başında transfer olmuştu.
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Arda, Atletico da gösterdiği başarılı performansın ardından Barcelona'nın yolunu tutmuştu.
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Tecrübeli oyuncu Başakşehir'de yaşadığı sakatlıklar ve aldığı ceza nedeniyle fazla oynama fırsatı bulamadı.
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Başakşehir formasıyla 27 karşılaşmada sahaya çıkan Arda Turan, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.