Barcelona'dan Fenerbahçe'ye müjde!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'nin transferdeki gözdelerinden Yerry Mina ile ilgili Katalan basınından müjdeli bir haber geldi.
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Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından futbol takımında yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'nin Barcelona'da forma giyen Yerry Mina ile ilgilendiği öne sürülmüştü.
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Devre arasında Palmeiras'tan 11,8 milyon euro karşılığında transfer edilen Kolombiyalı stoper, Katalan devinde fazla forma şansı bulamamıştı. Barça'yla geride kalan sezonda yalnızca 6 maça çıkabilen 23 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili Katalan medyasından Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
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El Mundo Deportivo gazetesi, Barcelona yönetiminin gözden çıkarmayı düşündüğü ilk ismin Mina olduğunu yazdı. Gremio'da forma giyen Arthur Melo ile daha önce 30+9 milyon Euro'luk bir satın alma anlaşması imzalayan Barça, oyuncuyu olduğu takdirde Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 1 oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda kalacak.
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Katalan devinin kadrosunda şu anda AB dışından 3 oyuncu bulunuyor. Bu isimler; Philippe Coutinho, Paulinho ve Yerry Mina. Coutinho ve Paulinho gibi yıldız isimleri kadrosunda tutacak olan Barcelona'da yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimse Sarı Kanarya'nın ilgilendiği Mina.
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Bu durum, Mina'nın transferidne Sarı Lacivertli yönetimin elini güçlendiren bir unsur olarak göze çarpıyor. Özellikle başkan Ali Koç'un Barcelona yönetimiyle olan iyi ilişkileri Mina'nın gelme ihtimalini daha da güçlendiriyor.
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Mina ve Barçalı diğer birkaç futbolcu için sportif direktör Damien Comolli, Barça yöneticileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirecek.