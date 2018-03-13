YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Katalan devi Barcelona, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezon ses getirecek bir transfer iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir adÄ±m attÄ±! Ä°ÅŸte detaylar...
Haber: GÃ¶rkem Ã‡OKSEZEN, Foto: Ajanslar
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Haber: GÃ¶rkem Ã‡OKSEZEN, Foto: Ajanslar
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La Liga devi Barcelona, yeni sezona bomba gibi bir transferle giriyor. Ä°spanya 1. Ligi'nde ÅŸampiyonluÄŸa koÅŸan Katalanlar, yapacaÄŸÄ± bu transferler Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezon gÃ¼cÃ¼ne gÃ¼Ã§ katacak.
Haber: GÃ¶rkem Ã‡OKSEZEN, Foto: Ajanslar
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Barcelona Ousmane Dembele ve Philippe Coutinho gibi Ã¶nemli isimleri transfer ederek hÃ¼cum gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Katalanlar bu son hamlesiyle transfer piyasasÄ±nda epey ses getirecek. Neymar'Ä± 222 milyon Euro'luk rekor bedelle PSG'ye kaptÄ±ran La Liga devi, buradan gelen rakamÄ± Coutinho transferinde kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Haber: GÃ¶rkem Ã‡OKSEZEN, Foto: Ajanslar
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Ä°spanyol AS Gazetesi ve Fransa'da Le 10 Sport'un verdiÄŸi bilgilere gÃ¶re Barcelona, Atletico Madrid'in yÄ±ldÄ±zÄ± Antoine Griezmann'Ä±n transferi konusunda anlaÅŸma saÄŸladÄ±. 26 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu BarÃ§a'nÄ±n teklifini kabul ederken kulÃ¼pler arasÄ±nda bir pÃ¼rÃ¼z olmayacak. Katalanlar FransÄ±z golcÃ¼nÃ¼n serbest kalma maddesini Ã¶deyerek bu transferi bitirecek.
Haber: GÃ¶rkem Ã‡OKSEZEN, Foto: Ajanslar
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Barcelona Antoine Griezmann'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesindeki "100 milyon Euro'ya serbest kalÄ±r" maddesini kullanarak transferi gerÃ§ekleÅŸtirecek. Ã–te yandan yÄ±ldÄ±z futblcunun Atletico Madrid'de giydiÄŸi 7 numaralÄ± formayÄ± BarÃ§a Griezmann iÃ§in saklÄ±yor. Barcelona'da 7 numaralÄ± formayÄ± en son Arda Turan giydi.
Haber: GÃ¶rkem Ã‡OKSEZEN, Foto: Ajanslar
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Atletico Madrid, takÄ±mÄ±n sÃ¼perstarÄ±nÄ± rakibine kaptÄ±rmak istemese de oyuncunun gitmek istemesi kulÃ¼bÃ¼ Ã§aresiz bÄ±rakÄ±yor. Barcelona'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Manchester United da Griezmann'Ä± kadrosuna katmak isterken bu transferde Barcelona ÅŸimdiden bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸama kaydetti. Griezmann transferindeki bir soru iÅŸareti daha serbest kalma maddesinde. Atletico Madrid cephesi Griezmann'Ä±n serbest kalma bedelinin 100 deÄŸil, 200 milyon Euro olduÄŸunu iddia ediyorlar.Â