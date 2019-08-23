Barcelona'dan 300 milyon Euro'luk hata!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Futbol ekolüyle dünyaya damgasını vuran Barcelona, tarihinin en büyük hatalarından birini gerçekleştirdi.
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Altyapısında yetiştirdiği futbolcuların yanı sıra, yaptığı nokta atışı transferlerle her zaman güçlü bir takım olma hüviyetini muhafaza eden Katalan ekibi, son dönemde transfer konusunda başarısız harcamalar yapıyor.
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2017 yılında 216 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeliyle futbolcu Neymar'ı PSG'ye gönderen kulüp, Philippe Coutinho ve Ousmane Dembele transferlerine 300 milyon Euro civarında bir bedeli ödedi.
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22 yaşındaki forvet oyuncusu Ousmane Dembele, Barcelona tarihinin ikinci en pahalı transferi olma özelliğini taşıyor.
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Coutinho, daha yeni Bayern Münih'e kiralık olarak gönderildi. Neymar'ın alternatifi olarak kadroya katılan ve kendisinden çok şey beklenen Dembele ise en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu.
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Dembele'nin menajeri Moussa Sissoko, genç yıldızın yeni sezonda yüzde bin takımda kalacağını açıkladı. Barcelona camiası da Dembele konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları geç olmadan onu göndererek harcanan paranın telafi edilmesini düşünüyor. Diğer kesimse biraz daha sabır edilerek onun kazanılabileceği görüşünde...
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7 SAKATLIK GEÇİRDİ
Dembele, Barcelona'ya katıldığı 2017 senesinden bu yana tam 7 sakatlık geçirdi. Kulüpte bulunduğu süre zarfında 120 maça çıkabilecekken, bunların sadece 66'sında sahada kaldı. 228 günü sakat olarak geçirdi.
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OYUN BAĞIMLISI
Video oyunlarına bağımlı olan, beslenmesine dikkat etmeyen ve disiplin sorunları yaşayan Fransız futbolcu, teknik direktör Ernesto Valverde tarafından ikinci sezonunda kadro dışı bırakılmıştı.
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"ŞARJIM BİTTİ, HABER VERMEDİM"
Bir gün idmana gelmeyen Dembele'den haber alınamadı. Sonradan karın ağrısı şikayetiyle antrenmana katılmadığını dile getiren Dembele, kendisine kulübe bunu niye bildirmediği sorulunca, "şarjım bitmişti" yanıtını verdi.
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Takım arkadaşları ve teknik heyet, onun futbola konsantre olması için seferber oldular. Gerard Pique, "Futbol 24 saat yaşanan bir şey. Ona bunu fark ettirmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı. Teknik direktör Valverde ise, "Herkes top kaybeder, tek soru topu kaybettikten sonra ne yaptığın..." sözleriyle öğrencisine göndermede bulundu.
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Ligde şok Athletic Bilbao yenilgisiyle başlayan La Liga devinde Katalanlar sonuç olarak Coutinho ve Dembele transferlerinden faydalanamadı. Barcelona Neymar'ın transferinden gelen yüklü parayı heba etmiş oldu.
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Barcelona'nın Coutinho ve Dembele transferlerinde yaptığı harcamanın 300 milyon Euro'yu bulduğu tahmin ediliyor.
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Dembele çıktığı 66 maçta 18 gol ve 17 asistlik katkı verdi.
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Coutinho ise La Liga'da 34 maçta 5 gol ve 2 asistlik vasat bir istatistiğe sahip.