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GeriFutbol Barcelona - Real Madrid maçÄ± tarihte görülmemiÅŸ olaylara sahne oldu! 21 yaralÄ± var
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Futbol
19 AralÄ±k 2019 - 07:32,

Barcelona - Real Madrid maçÄ± tarihte görülmemiÅŸ olaylara sahne oldu! 21 yaralÄ± var

El Classico'da Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. DÃ¼nyanÄ±n nefesini tutarak izlediÄŸi dev maÃ§ta Ã§ok ilginÃ§ bir olay yaÅŸandÄ± ve karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti.

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Ä°spanya La Liga'da Barcelona ile Real Madrid karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Camp Nou'da oynanan mÃ¼cadele 0-0 sona erdi. La Liga'da 17 yÄ±l ve 49 maÃ§ sonra ilk kez bir El Clasico golsÃ¼z sona erdi.

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Zinedine Zidane Camp Nou'daki namaÄŸlup Ã¼nvanÄ±nÄ± korurken 93 bin 426 biletli seyircinin izlediÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmada 17 yÄ±l sonra 0-0'lÄ±k sonuÃ§ ortaya Ã§Ä±ktÄ±. MÃ¼cadeleye damga vuran olay ise bambaÅŸkaydÄ±...Â

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Ä°spanya'da ilk defa Real Madrid ve Barcelona takÄ±mlarÄ±, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hakemleriyle birlikte maÃ§ Ã¶ncesine aynÄ± otelde kampa girdi. MaÃ§ gÃ¼nÃ¼ Barselona'ya gelen Real Madrid ile Katalan takÄ±mÄ±nÄ±n Nou Camp StadÄ±'na gidiÅŸleri polis araÃ§larÄ±nÄ±n gÃ¼venlik koridoru eÅŸliÄŸinde sorunsuz gerÃ§ekleÅŸti.

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Stat giriÅŸlerinde taraftarlarÄ±n Ã¼zerini arayan polis, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± gruplarÄ±n protesto amaÃ§lÄ± bastÄ±rdÄ±klarÄ±, futbolcu Lionel Messi figÃ¼rlÃ¼ karton yÃ¼z maskeleriyle giriÅŸe mÃ¼saade etmedi.Â

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Buna raÄŸmen stadyumdaki bir grup, "Demokratik tsunami" adlÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± grubun sloganÄ± olan "Ä°spanya otur ve konuÅŸ" ile "baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k", "Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizleri maÃ§ boyunca sÄ±k sÄ±k aÃ§tÄ±.Â

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"Demokratik Tsunami"nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla stadyum dÄ±ÅŸÄ±nda toplanan yaklaÅŸÄ±k 5 bin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ±na ise polis tarafÄ±ndan mÃ¼dahale edildi.Â

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Polis ilk olarak "Demokratik Tsunami" ile Barcelona takÄ±mÄ±nÄ±n fanatik taraftar grubu Boixos Nois arasÄ±nda Ã§Ä±kan bir kavgaya, ardÄ±ndan stadyuma girmeye Ã§alÄ±ÅŸan, Ã§evreye zarar veren, taÅŸ ve ÅŸiÅŸe atan gruba mÃ¼dahale etti.

8BÃœYÃœK OLAYLAR Ã‡IKTI

BÃœYÃœK OLAYLAR Ã‡IKTI

Demokratik Tsunami" adlÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± sivil Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, El Clasico olarak adlandÄ±rÄ±lan Barcelona-Real Madrid maÃ§Ä±nÄ± bloke etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla Nou Camp StadÄ± Ã§evresinde toplanan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± Katalan gruplarÄ±n eylemi olaylÄ± sona erdi.

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KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n oynandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada stadyum dÄ±ÅŸÄ±nda taÅŸkÄ±nlÄ±k yapan ve gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine taÅŸ ve ÅŸiÅŸe atan Katalan gruplara polis mÃ¼dahale etti.

1021 YARALI

21 YARALI

Nou Camp StadÄ± Ã§evresindeki Ã§Ä±kan olaylarda 21 kiÅŸi yaralandÄ±.5 GÃ–ZALTIKatalonya yerel polisi de Ã§Ä±kan olaylardan dolayÄ± 5 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Polis, olaylarÄ± durdurmak iÃ§in plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullandÄ±.

115 GÃ–ZALTI

5 GÃ–ZALTI

Katalonya yerel polisi de Ã§Ä±kan olaylardan dolayÄ± 5 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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Polis, olaylarÄ± durdurmak iÃ§in plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullandÄ±.

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KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan ise iki takÄ±m futbolcularÄ± arasÄ±nda dostÃ§a gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler vardÄ±. La Liga'da Barcelona, gelecek hafta Alaves'i aÄŸÄ±rlayacak. Real Madrid ise Bernabeu'da Alaves'i konuk edecek.

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