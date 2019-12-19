Buna raÄŸmen stadyumdaki bir grup, "Demokratik tsunami" adlÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± grubun sloganÄ± olan "Ä°spanya otur ve konuÅŸ" ile "baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k", "Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizleri maÃ§ boyunca sÄ±k sÄ±k aÃ§tÄ±.Â