Barça'ya imza atacak... Arda'nın formasını giyecek!
Arda Turan'ı Medipol Başakşehir'e gönderen Barcelona, dünyanın ünlü yıldızlarından birini kadrosuna katacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Barcelona transferde büyük bir bombayı patlatmak üzere... Üstelik bu isim Katalan ekibine imza attığında Arda Turan'ın 7 numaralı formasını giyecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Barcelona'da milli futbolcu Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi sonrası 7 numaralı forma boşa çıktı. 160 Milyon Euro'luk yeni transfer Philippe Coutinho'nun 14 numarayı giyme kararı almasının ardından 7 numaralı formayı 2. yarı itibariyla kimse giymeyecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fox Argentina'nın iddiasına göre, Katalan ekibinin sezon sonunda Antoine Griezmann'a 7 numarayı giydirmek istediği, bu nedenle Coutinho'ya 14 numarayı verdiği belirtildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki Fransız futbolcu için Manchester United ile Barcelona arasında transfer savaşı yaşanması bekleniyor. Griezmann da Barcelona'ya gitmeye çok sıcak bakıyor. (Fanatik)