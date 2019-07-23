Barça'nın en büyük rakibi Fenerbahçe

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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"Muhteşem transferler ile geçen bir yaz daha. Birçok takım playoffları kalmayı hedefliyor ve akıllarının bir ucunda da Final Four var. Herkes mayıs ayında Köln'de olmanın hayalini kuruyor. Birçok transfer enine boyuna tartışıldı ancak biz ötesine gideceğiz..
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SÜPER BARÇA
Katalan kulübü, imkansız olmayan, gerçekçeşi hedeflere yöneldi. 5 yıldır Final Four'un izleyicisi olan Barcelona, Real Madrid'in iki şampiyonluğunu gördükten sonra bu yıl harekete geçti. Avrupa'nın en çok maaş kazanan oyuncusu haline gelen Nikola Mirotic'i alarak yaza başladılar.
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MIROTIC 16 MİLYON EURO
Mirotic, Kalatan ekibiyle yıllık 4 milyon eurodan 3+1 yıllık (Toplamda yaklaşık 101 Milyon TL) sözleşme imzaladı. Barça ayrıca NBA'den Alex Abrines'i geri getirdi. CSKA'nın EuroLeague zaferinde etkin bir rol oynayan Cory Higgins'i de transfer ettiler. Zalgiris'ten Brandon Davies de geldi. Hanga, Heurtel ve Claver, Pesic'in geçen sezondan elinde tutmayı başardığı oyuncular oldu. Pesic'in takımı, pozisyonunda en iyilerden olan 3 oyuncuya sahip ve açıkçası yeni Barça'nın zayıf yönü yok.
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"CSKA, 3 KRİTİK OYUNCU KAYBETTİ"
CSKA Moskova, bu yaz üç kritik oyuncusunu kaybetti. Sergio Rodriguez, Nando De Colo ve Cory Higgins gitti ama hala rekabetçiler. Final Four MVP'si Will Clyburn'ü tutmayı başardılar. Vitoria'dan pivot Johannes Voigtmann ve 700'den fazla NBA maçına çıkmış Yunan pivot Kosta Koufos ile imzaladılar. Ayrıca, Janis Strelnieks ve Darun Hilliard gibi iki esnek kısayı kadrolarına kattılar.
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"REAL MADRID: İSTİKRAR VE DEVAMLILIK"
Real Madrid, istikrara ve devamlılığa odaklanmış gibi görünüyor. Öncelikle, ellerindekileri korumayı başardılar. Blok kralı Tavares'i tuttular. Khimki'den Jordan Mickey ve geçen sezon ACB'de MVP olan Laprovittola ile kadroyu güçlendirdiler.
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ANADOLU EFES
Anadolu Efes, final yapan güçlü kadrosunu korumayı başardı.
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OLIMPIA MILANO
Ettore Messina'nın Olimpia Milano'su, Sergio Rodriguez'i kadrosuna katmayı ve Mike James'i tutmayı başardı.
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ZALGIRIS KAUNAS
Zalgiris Kaunas, hala kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Görüşmeleri devam ediyor ve birçok oyuncudan haber bekliyorlar.
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MACCABI TEL AVIV
Maccabi Tel Aviv, Othello Hunter ile pota altını güçlendirdi.
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KHIMKI MOSKOVA
Khimki, Shved ve Gill'i tutmayı başardı. Jovic, Booker, Bertans ve Timma ile tecrübeli rol oyuncularını transfer etti.
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PANATHINAIKOS
Panathinaikos, Tyrese Rice ve Jimmer Freddette gibi iki yıldız şutör ile kadrosunu güçlendirdi.
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OLYMPIAKOS & BASKONIA
Olympiakos ve Baskonia ise çok kan kaybetti.
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"BARÇA'NIN EN BÜYÜK RAKİBİ F.BAHÇE"
Şampiyonluğu hedefleyen Barcelona'nın önündeki en büyük engel Obradovic yönetimindeki Fenerahçe.
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Guduric ve Melli gibi iki büyük yıldız oyuncusunun yerini hemen doldurdu. Türkler, CSKA'dan Nando De Colo'yu çekip aldı.
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Geçen sezonun en büyük yıldızlarından Derrick Williams, Melli'nin boşluğunu doldurdu. Sloukas'ı ellerinde tuttular, Datome ile yeni sözleşme imzaladılar. Leo Westermann gibi kaliteli bir oyuncuyla kadroyu derinleştirdiler.
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Anadolu Efes, ligde Fenerbahçe Beko'yu 7 maç sonunda yenerek mutlu sona ulaşmıştı...