Balotelli yine olay çıkardı! İdmanda...
Brescia'nın yaramaz çocuğu Mario Balotelli, idmanda teknik direktör Fabio Grosso ile tartıştığı için antrenmandan kovuldu.
Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Brescia forması giyen sansasyonel yıldız Mario Balotelli, disiplinsiz davranışları sebebiyle idmandan kovuldu.
La Gazzetta dello Sport’ ta yer alan habere göre; antrenman esnasında teknik direktör Fabio Grosso ve takım arkadaşları ile polemik yaşayan Balotelli, hocası tarafından idmandan gönderildi.
Teknik direktör Fabio Grosso'nun Balotelli'ye 'çık git' diye bağırdığı öne sürüldü.
Grosso ile Balotelli'nin yıldızı bir türlü barışmıyor. Deneyimli teknik adam, İtalyan yıldızı ilk maçında 45. dakikada oyundan almış ve Çizme basını da ikili arasında gerilim olduğunu yazmıştır.
29 yaşındaki futbolcunun kadro dışı kalıp kalmayacağı henüz belli değil.
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