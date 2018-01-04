Balotelli derken onun işini bitiriyor! Fikret Orman...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dün Londra'ya uçtu. Burada bir dünya yıldızının işini bitirmecek olan Orman'ın hedefindeki isim ortaya çıktı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cenk Tosun transferi gündemi olan Beşiktaş'ta, Başkan Fikret Orman Londra'da temaslarda bulunacak... Başkan Orman'ın, Nice forması giyen İtalyan yıldız Balotelli'nin menajeriyle biraraya geleceği iddia edildi... Ama, esas hedefte başka bir isim var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cenk Tosun'un, Everton'a transfer olma olasılığı üzerine kolları sıvayan Beşiktaş, golcü oyuncunun yerini doldurmak için kolları sıvadı. Londra'ya giden Başkan Fikret Orman'ın, Arsenal'in golcüsü Olivier Giroud'yu transfer etmek için Arsenal yönetimiyle görüşeceği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 2-2 biten Arsenal-Chelsea maçını izlediği ve Fransız star için temaslarda bulunduğu ortaya çıktı. Bu sezon Arsenal formasıyla düzenli forma şansı bulamayan Fransız golcü, tüm kategorilerde 25 maça çıkarken 7 kez gol sevinci yaşadı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Hatırlanacağı gibi Başkan Orman, Londra'ya gidişiyle ilgili olarak gazetecilere, "Londra'ya ara transfer için geldim. İki tane görüşmemiz var. Oyuncu satmak için değil de daha çok takıma takviye için geldim" açıklamasını yapmıştı. (Ajansspor)