Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Derleyen: Cengiz İzmitli / Kaynak: Wales Online & The Sun / Fotoğraflar: AP, Instagram
20 Şubat 2019 - 10:04,
Bale'dan düğününe SAS komandolu koruma!
Çocukluk aşkı Emma Rhys-Jones ile bu yaz evlenmeye hazırlanan Real Madrid'in yıldız futbolcusu Gareth Bale, düğünün yapılacağı adayı koruma altına almak için SAS komandoları tutacak.
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Geçtiğimiz yıl Tuscany'deki Vincigliata Kalesi'nde evlenmeyi planlayan Gareth Bale ve Emma Rhys-Jones ikilisi, Emma'nın babasından kaynaklanan bazı problemlerden ötürü düğünü ertelemek zorunda kalmıştı.
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Emma'nın babası Martin Rhys-Jones'un eski bir mahkum olduğu için, hapiste geçen günlerinden kalma bir davası sebebiyle bazı kimliği belirsiz kişilerin Gareth Bale ve ailesine şantaj yaptığı söyleniyordu.
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İşin içinde uyuşturucu yüklü bir çantanın olduğu ve bu çantanın da değerinin 750 bin Sterlin (yaklaşık 5 milyon 200 bin TL) olduğu iddia edilmişti.
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İşlerin boyutu ilerlemiş, hatta Emma'nın akrabalarının arabalarının yakılmasına varacak kadar işler ciddiyete binmişti. Bu nedenle de geçtiğimiz yaz yapılması plananan düğün, güvenlik zaafiyeti olabileceği şüphesiyle ertelenmişti.
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Bu yaz için yeniden plan yapan çift, Tagomago'da küçük bir ada kiralayacak ve Alba Violet, Nava Valentina ve Axel adlı üç çocuğu olan çift, sonunda mutlu sona ulaşacak.
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Adayı kiralamanın haftalığı için 130 bin Sterlin (yaklaşık 900 bin TL) ödeyecek olan Gareth Bale'ın, düğüne sadece 150 kişiye davet edeceği ve düğüne giriş çıkışların özel botlar ve helikopterlerle yapılacağı belirtildi.
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The Sun'ın iddiasına göre; güvenlik konusunda endişe duymak istemeyen çift, düğün öncesinde, sırasında ve sonrasında problem yaşanmaması için özel eğitimli SAS komandoları da tutacak.
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Adayı daha önce kendi özel partileri için kullananlar arasında eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ve ünlü müzisyen Ronnie Wood'un da olduğu söyleniyor.
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Bu sezon 30 resmi maçta forma şansı bulan Gareth Bale, sadece 12 gol atabildi. Real Madrid'den ayrılıp İngiltere'ye döneceği söyleniyor.
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6 sezondur Real Madrid forması giyen Gareth Bale, geçtiğimiz günlerde İspanyol ekibiyle 100'ler kulübüne girmişti... (VİDEO)