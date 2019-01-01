Bakın kim için karşı karşıya geldiler! Büyük kapışma...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de ısrarla o yıldızı kadroda görmek istiyor. işte o isim...
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Fenerbahçe'de Emre Mor yeniden gündemde... İspanyol ekibi Celta Vigo'nun bir türlü bekleneni veremeyen 21 yaşındaki oyuncuyu kiralama kararı alması üzerine harekete geçen sarı-lacivertliler, araştırma başlattı.
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın Emre'nin eski formuna kavuşması halinde takıma önemli katkı yapacağı görüşünde olduğu ve şartlar uyarsa transferine olumlu baktığı iddia edildi. Gurbetçi oyuncunun son durumu hakkında bilgi toplayan yönetim, gelecek raporlara göre harekete geçecek.
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A Milli Takım formasıyla EURO 2016 eleme maçlarında dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, o dönem Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giyiyordu. Önce 9 milyon 750 bin euro'ya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dourtmund'a transfer olan Mor, Alman temsilcisinde bir sezonda 19 maça çıkabildi.
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1 gol 3 asisti yeterli bulunmayan Emre, sezon sonunda 13 milyon euro karşılığında Celta Vigo'nun yolunu tuttu. Burada da düşüşü devam edince, gözden çıkarıldı.
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İspanyollar Emre mor ile Galatasaray'ın da ilgilendiğini belirtti. Fatih Terim, A Milli Takım'da forma verdiği genç oyuncuyu daha önce de istemişti.
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Kanatların yanı sıra forvette de oynayabilen Emre Mor, bu sezon sadece 4'ü ilk 11 olmak üzere 9 maçta şans buldu; 2018'de gol ve asist üretemedi. Fatih Terim de bu oyuncuyu kadrosunda görmekte kararlı.
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Gözler şimdi Emre Mor savaşından hangi ezeli rakibin galip çıkacağına çevrildi. Sonuç ise merakla bekleniyor. (Fotomaç)