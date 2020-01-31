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Futbol
Haber Giriş: 31 Ocak 2020 - 09:50, /

Bakambu'nun Barcelona'ya transferi olay yarattı! İspanya'ya kadar gitti ama...

Bir zamanlar Bursaspor'daki performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Cedric Bakambu ilginç bir transfer hikayesinin baş rolünde yer aldı.

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Kış transfer döneminin son gününe girdiğimiz şu saatlerde tüm dünyadan ilginç transfer hikayeleri gelmeye devam ediyor.

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2 sezon önce 40 milyon euroluk bonservis bedeliyle Villarreal'den Çin takımlarından Bejing Guoan'a transfer olan Cedric Bakambu kariyerinin zirve noktasına çok yaklaşmıştı ki adeta direkten döndü.

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Luis Suarez'in sezonu kapatmasının ardından ligin ikinci yarısı için acil bir hücumcu arayışına giren dünya devi Barcelona, Bakambu için Guoan'la satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde anlaştı.

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Takımıyla Dubai'de Asya Şampiyonlar Ligi maçı için kampta olan Bakambu hemen Güney Kore'nin başkenti Seul'a uçtu. Anlaşma sağlanır sağlanmaz da İspanya'ya aktarmalı uçmak için Hong Kong'a geçti.

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28 yaşındaki oyuncu Hong Kong havalimanında ise Barcelona sportif direktörü Eric Abidal'in 'Biz vazgeçtik' telefonuyla şoke oldu, uykusuz geçen uçuş günlerindeki hayalleri de suya düştü.

6BAKAMBUDAN TRANSFERMARKTA TWEET

BAKAMBU'DAN TRANSFERMARKT'A TWEET

Bunun üzerine Bakambu, sosyal medya hesabından, "Transfermarkt, transfer geçmişimi 'Neredeyse Barcelona' şeklinde değiştirin lütfen." şeklinde bir tweet attı.

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Transfermarkt, Bakambu'ya 'İşlem tamam' mesajı attı.

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Bakambu geçen sezon Bejing Guoan formasıyla çıktığı 26 maçta 16 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. (Fanatik)

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