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Futbol
Haber Giriş: 31 Aralık 2019 - 00:23, /

Bafetimbi Gomis şov yaptı!

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'da gol yağmuruna devam ediyor.

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Suudi Arabistan Pro Ligi mücadelesinde Al Hilal Riyadh ile Al Adalah karşı karşıya geldi.

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King Saud University Stadium'da oynanan maça Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis damga vurdu.

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34 yaşındaki Fransız futbolcu, takımının sahasında 7-0 galip geldiği maçta 27 dakika içinde 3 gol birden atarak hat-trick yaptı.

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Al Hilal Riyadh'a 3 puanı getiren golleri 15. dakikada Nawaf Al Abid, 28, 40, 57. dakikada Bafetimbi Gomis, 34. dakikada Sebastian Giovinco, 84. dakikada Saleh Al Shehri ve 90. dakikada Andre Carrillo kaydetti.

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Bafetimbi Gomis ayrıca attığı 3 golün yanı sıra 90. dakikada Andre Carrillo'nun attığı golün asistini yaptı.

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34 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon forma giydiği 13 maçta 11 gol, 4 asist ile oynadı.

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Alınan bu sonucun ardından Al Hilal, 24 puanla 2. sıraya yükseldi.

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Al Adalah ise 8 puanla 15. sırada yer aldı.

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