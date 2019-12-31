Bafetimbi Gomis şov yaptı!

Suudi Arabistan Pro Ligi mücadelesinde Al Hilal Riyadh ile Al Adalah karşı karşıya geldi.
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King Saud University Stadium'da oynanan maça Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis damga vurdu.
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34 yaşındaki Fransız futbolcu, takımının sahasında 7-0 galip geldiği maçta 27 dakika içinde 3 gol birden atarak hat-trick yaptı.
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Al Hilal Riyadh'a 3 puanı getiren golleri 15. dakikada Nawaf Al Abid, 28, 40, 57. dakikada Bafetimbi Gomis, 34. dakikada Sebastian Giovinco, 84. dakikada Saleh Al Shehri ve 90. dakikada Andre Carrillo kaydetti.
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Bafetimbi Gomis ayrıca attığı 3 golün yanı sıra 90. dakikada Andre Carrillo'nun attığı golün asistini yaptı.
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34 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon forma giydiği 13 maçta 11 gol, 4 asist ile oynadı.
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Alınan bu sonucun ardından Al Hilal, 24 puanla 2. sıraya yükseldi.