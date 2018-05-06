Badou Ndiaye serbest! Galatasaray'a piyango...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Stoke City, sahasında ağırladığı Crystal Palace takımına 2-1 mağlup oldu ve büyük bir şok yaşadı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Badou Ndiaye devre arası 16 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olmuştu. Son maçta Crystal Palace'a 2-1 mağlup olan Ndiaye'nin yeni takımı Stoke City, bu mağlubiyetle küme düştü.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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37. maçını oynayan Stoke City, 30 puanda kaldı ve matematiksel olarak kümede kalma şansını yitirdi. 10 sezondur Premier Lig'de mücadele eden kulüpte maç sonunda büyük hüzün yaşandı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Stoke City ile istediğini alamayan G.Saray'dan İngiltere'ye giden Senegalli futbolcu Ndiaye ise bunu hiç beklemiyordu ve tercihinden dolayı büyük bir pişmanlık yaşadı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Ancak 27 yaşındaki oyuncu Stoke ile yaptığı sözleşmesindeki özel madde sebebiyle takımdan ayrılma hakkına sahip ve tekrar eski günlerine dönebilmek adına Türkiye'ye hatta Galatasaray'a dönebilir.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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O maddenin kapsamı şöyle... Badou Ndiaye'nin Stoke City ile yaptığı sözleşmede, küme düşülmesi halinde belli bir bedel karşılığında serbest kalma maddesi bulunduğu yazılıyor.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Buna karşın akılları karıştıran bir soru da şu... Bu bedel ne kadar? Şimdilik bu konuya dair bilgi mevcut değil... Ndiaye'nin ise nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.