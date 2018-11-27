Babel'in yerine o geliyor! İmza çok yakın...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş sözleşmesi bitecek olan ve anlaşmaya yanaşmayan Babel'le yollarını ayıracak.
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Kara Kartal, Hollandalı'nın yerini ise getireceği ismi buldu...
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Takımın yaş ortalamasını gelecek sezon düşürmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına şimdiden başladı… Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel'le yeni kontrat için görüşen ancak Hollandalı yıldızla orta yolu bulamayan Siyah-Beyazlı yönetim, tecrübeli futbolcuya mayıs ayında kapıyı gösterecek.
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Taraftarla da arası açılan Babel'le yollarını ayıracak olan Beşiktaş, 33 yaşındaki oyuncunun alternatifini ise Portekiz'de buldu…
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Beşiktaş'ın gündemindeki isim Porto'yla 2019 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Yanice Brahimi… Cezayirli oyuncuyla irtibata geçen yönetim, bu transferde de Vida taktiğini kullanacak.
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Oyuncunun 26 milyon Euro'luk bonservisini ödememek için ocak ayında protokol imzalayacak olan Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcuyu aynı Vida'da olduğu gibi sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katacak.
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Asıl mevki sol kanat olan Brahimi orta alanın her yerinde oynayabiliyor.
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Cezayirli yıldızla yapılan görüşmeleri Portekiz basını da doğruladı… Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan Record, Beşiktaş'ın Brahimi transferinde ısrarcı olduğunu ve Cezayirli yıldızın Türkiye'yi Müslüman bir ülke olmasından dolayı tercih edebileceğini yazdı.
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Bir başka site ise 28 yaşındaki oyuncuyla Everton'ın da ilgilendiğini ve Premier Lig ekibinin Brahimi'yi Beşiktaş'a kaptırmamak için ocak ayında harekete geçebileceğini duyurdu.
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Bayern Münih'in kabusu sürüyor!
Bundesliga'da bu sezon kötü bir grafik çizen Bavyera ekibi, sahasında ağırladığı Fortuna Düsseldorf ile son saniyelerde yenen golle 3-3 berabere kaldı...