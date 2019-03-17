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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: Reuters - AFP
17 Mart 2019 - 20:09,

Babel'in kehaneti tuttu! Liverpool, ecel terleri döktü...

Premier Lig'de Fulham ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği maça eski Beşiktaşlı Ryan Babel damga vurdu.

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İşte detaylar...

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Premier Lig'de şampiyonluk yarışındaki Liverpool ile kümede kalma mücadelesi veren Fulham karşı karşıya geldi.

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Müsabakayı Klopp'un Liverpool'u kazanırken; eski Beşiktaşlı Ryan Babel, maça damga vurdu. 

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Craven Cottage Stadı'nda oynanan maçta perdeyi Liverpool, Mane ile açtı. 

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Misafir ekip, Mane'nin 26. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

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Fulham'ın ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ryan Babel, 74. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

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Liverpool, Milner'ın 81. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

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Bu sonuçla 76 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin 2 puan önünde liderliğe yükseldi.

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19. sıradaki Fulham ise 17 puanda kaldı.

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Babel'in kehaneti tuttu!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel,  karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, Hollanda milli takımından arkadaşı Van Dijk ile ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullanmıştı. 

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Dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri olarak gösterilen Dijk için, "Zayıf yönlerini biliyorum." diyen Bebel, maçta attığı golle kendini haklı çıkardı.

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Dijk, kafayla topu kaleci Alisson'a göndermek isterken, iki Liverpool oyuncusu büyük bir hatanın altına imza attı.

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Araya giren Babel, topu aldı ve boş kaleye golünü attı.

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Babel eski takımına attığı bu golün ardından sevinmedi.

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