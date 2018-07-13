Babel'den son dakika çalımı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş'tan Flamengo'ya transfer olması beklenen Babel'de flaş gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...
İsmail ER / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
İsmail ER / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Beşiktaş'tan Flamengo'ya transfer olması beklenen Babel'de flaş gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...
İsmail ER / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Beşiktaş ile Flamengo, 8 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde el sıkıştı. Daha önce yıllık 2.8 milyon Euro’ya “Evet” diyen Babel ise son dakikada 4 milyon Euro isteyince transfer adeta direkten döndü. Hollandalı futbolcunun menajeri Winnie Haatrecht, yeni bir uzlaşma için devreye girdi.
İsmail ER / Fotoğraflar: Arşiv
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Beşiktaş’ta Babel,’in Flamengo’ya transferi son anda Hollandalı futbolcunun zam talebiyle yattı. Kulüpler dün transferi resmen duyurmaya hazırlanıyordu ancak Babel, daha önce elsıkıştığı yıllık ücreti yeniden artırınca transfer şimdilik gerçekleşmedi.
İsmail ER / Fotoğraflar: Arşiv
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Babel, transferinde önce kulüple el sıkıştı. Beşiktaş yönetimi bu noktada çok başarılı bir strateji izledi. Gelecek sezon sonu sözleşme sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu, yönetime gelerek, “Biz Flamengo ile anlaştık, eğer siz de onlarla anlaşırsanız, ben gitmek istiyorum” dedi. Bunun üzerine siyah beyazlılar Brezilya kulübüyle pazarlıklara başladı.
İsmail ER / Fotoğraflar: Arşiv
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Pazarlık 2 milyon Euro’dan başladı
Babel, için Beşiktaş’a önce 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Olumsuz yanıt üzerine rakam 4’e çıkarıldı. Ancak Beşiktaş yönetimi bu fiyatı da az bulunca Flamengo Kulübü’nün yetkilileri İstanbul’a geldi.
İsmail ER / Fotoğraflar: Arşiv
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Babel, için önerilen bonservis bedeli önce 6 milyon Euro’ya çıkarıldı. Ama taraflar 8 milyon Euro’da el sıkıştı. Beşiktaş’tan yıllık 1 milyon 200 bin Euro alan Babel, Flamengo ile 2 milyon 800 bin Euro’ya anlaşmıştı.
İsmail ER / Fotoğraflar: Arşiv
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Kulüpler tam resmi imzaları atacakken Babel, “4 milyon Euro istiyorum” dedi. Flamengo ise “3 milyon Euro veririz” dedi. Hollandalı, talebinde ısrar edince görüşmeler koptu. Devreye giren Babel’in menajeri Winnie Haatrecht, yeniden anlaşma zemini arıyor.