Babel transferinde flaş gelişme! İşte o teklif...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel için sürpriz bir talip var.
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Ortalığı karıştıracak transfer gelişmesinin tüm detayları şöyle...
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Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel için Galatasaray'ın devreye girdiği ortaya çıktı. Ryan Donk'un da menajerine olan Winnie Haatrecht ile bir görüşme gerçekleştiren Sarı-Kırmızılı yönetim Hollandalı yıldıza kafa karıştırıcı bir teklifte bulundu.
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Everton'dan kiralanan Onyekuru ile sezon sonunda yollar ayrılacak ve Nijeryalı futbolcu için İngiliz ekibine yeni bir teklif yapılmayacak. Onyekuru'dan doğacak boşluğu Babel ile doldurma planına sıcak bakan Fatih Terim, yönetime bu transfer için olumlu rapor verdi.
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Galatasaray yönetimi Terim'le yapılan görüşmenin ardından Babel'e imza parası ve 2+1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.
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Menajer Winnie Haatrech'ın bir süredir Birleşik Arap Emelikleri'nden bazı kulüplerle temas halinde olduğu bilinirken yine de Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaştığı ve Sarı-Kırmızılılar'dan süre istediği öğrenildi.
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Hem Galatasaray hem Birleşik Arap Emelikleri takımlarıyla pazarlık halinde olan menajerin bir yandan da Beşiktaş yönetimine bu teklifleri ileterek futbolcunun piyasasını arttırmaya çalıştığı öğrenildi.
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Ancak Beşiktaş, kesin bir dille Babel'in istediği rakamlara karşı çıkarken son olarak Fikret Orman da bu konuya noktaya koyan bir açıklama yaptı.
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise "Ryan Babel'in sözleşmesini uzatırsak, devam eder. Şu anda sözleşme konuşabilecek bir ortam oluşmadı Türkiye'de. Kur ne, neye göre transfer teklifi yapacağız? Hangi kura göre ödeyeceğiz? Ben 7,400 den euroyu aldım, oyuncuya ödeme yaptım, euro 5,900'e indi. Babel kıymetli bir oyuncu ama feda edilemeyecek bir oyuncu değil. Hiç kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Beşiktaş'ın ilkeleri ve büyüklüğü vardır." açıklamasında bulundu. (Haber 7)
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"Büyük insanlar büyük düşünürler"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından, "Büyük takımlar büyük oyuncularla oynar. Bizim de bütün oyuncularımız büyük. Büyük insanlar küçük insanlarla uğraşmaz" dedi.