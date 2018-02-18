Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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B.Münih, Beşiktaş'a karşı o yıldızı oynatıyor! Heynckes açıkladı...
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih'te ilk 11 belli oldu... Eski formundan uzak olan ve banko sahada yer alıp, almayacağı konuşulan yıldız isim konusundaki cevap da netleşti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Salı akşamı Almanya'da oynanacak Bayern Münih-Beşiktaş maçı öncesi Bavyera ekibinin sahada maçın başında yer alacağı kadrosu netleşti. Münih'te yayın yapan Abendzeitung’a göre Jupp Henckes, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimize karşı sahaya süreceği oyuncularını belirledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Uzun süreli sakatlığı henüz geçmeyen kaleci Manuel Neuer’in ilk Beşiktaş maçında oynamayacağı kesin. Onun yokluğunda oldukça başarılı olan ve kulüple sözleşmesi uzatılan Svein Ulreich kalede yer alacak. Neuer ise geçtiğimiz günlerde Tayland’a giderek burada rehabilitasyon çalışmalarına başladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Savunma dörtlüsünde de sürpriz yapmayacak Jupp Heynckes’in bol alternatifli orta sahayı nasıl oluşturucağı en önemli merak konusuydu. 4-3-3 oynayan Bavyera ekibinin siyah beyazlılar karşısına Thomas Müller, Javi Martinez, James Rodriguez üçlüsüyle çıkacağı belirtildi. Hücum hattı için en çok merak edilen konu ise yeni transfer Sandro Wagner’in ilk 11 çıkıp çıkmayacağıydı. Wagner’in Beşiktaş maçına yedek kulübesinde başlayacağı netleşti. En çok merak edilen konu ise bu sezon eski formundan uz ak olan Ribery'nin ne olacağıydı. Bayern Münih'in büyük yıldızı olan eski dost, Beşiktaş'a karşı banko oynayacak. Bayern Münih’in Beşiktaş maçı ilk 11’i şöyle olacak: