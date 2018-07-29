Aziz Yıldırım başlattı, Ali Koç bitirdi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe’yi mali açıdan düzlüğe çıkarmak için büyük çaba sarfeden Ali Koç yönetimi, eski başkan Aziz Yıldırım döneminde kurulan ‘1 Milyon Üye’ departmanını kapatma kararı aldı. 2015 yılından bu yana faaliyette olan departmanın yıllık giderinin 6.5 milyon TL’yi bulması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.
Haber: Süleyman ARAT, Foto: Hürriyet
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‘1 Milyon Üye’ departmanının kapatılması Fenerbahçe’nin bu projeden tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Sarı lacivertli kulüp, başkan Ali Koç’un daha önce birkaç kez ifade ettiği üzere, üye sayısını artırmak için çeşitli formüller üretecek. Eski başkan Aziz Yıldırım’ın büyük önem verdiği ‘1 Milyon Üye’ projesi kapsamında kurulan departmanda çalışan personel, Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki Fenerbahçe taraftarlarıyla temasa geçerek, kulübe üye olmanın avantajlarını anlatıyordu.
Haber: Süleyman ARAT, Foto: Hürriyet
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COCU'NUN 3 SİLAHŞORU
Ali Koç’un başkanlığında ve Damien Comolli-Phillip Cocu ikilisinin liderliğinde köklü bir değişim yaşayan Fenerbahçe, yeni sezonda yepyeni bir çehreye bürünecek. Her ne kadar Andre Ayew dışında yıldız transferi yapılmamış olsa da, hazırlık döneminde gösterdikleri performansla teknik direktör Phillip Cocu’nun beğenisini kazanıp ilk 11’e giren 3 genç oyuncu takımın çehresini tamamen değiştirecek. İşte o isimler...
Haber: Süleyman ARAT, Foto: Hürriyet
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Aykut Kocaman’ın geçen sezon 9 maçta görev verdiği Eljif Elmas, hazırlık kamplarının yıldızı oldu. 19 yaşındaki Makedon futbolcu artık ilk 11’de tahtaya yazılan ilk isim haline geldi. Kendi yaş grubunun en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Elmas, hem savunmada hem ofansta takımına büyük katkı yapıyor. İkili mücadelelerdeki başarı yüzdesi son derece yüksek olan Elmas, özellikle yüksek top tekniği ve soğukkanlılığı ile Cocu’dan tam not alıyor.
Haber: Süleyman ARAT, Foto: Hürriyet
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Kaleci Berke Özer ile birlikte Altınordu’dan transfer edilen Barış Alıcı da teknik direktör Cocu’nun beğendiği isimler arasına girdi. Özellikle ofansta önemli bir silah haline gelen 21 yaşındaki futbolcunun en önemli artısı her iki kanatta da oynayabilmesi ve sürati. Hırslı yapısıyla da olumlu not alan Barış Alıcı’nın UEFA Şampiyonlar Ligi elemesindeki Benfica ve Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasındaki Bursaspor maçlarında ilk 11’de oynaması bekleniyor.
Haber: Süleyman ARAT, Foto: Hürriyet
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Son İzmir kampında ve özellikle Altınordu maçında sergilediği performansla Cocu’nun gözüne giren Yiğithan Güveli, takımda kalmayı garantiledi. Hollandalı teknik adam, 20 yaşındaki stoperi, “Pas trafiğini geriden bu kadar iyi yönlendirebilmesi beni çok şaşırttı” sözleriyle övüyor. Cocu’nun son maçtan sonra Damien Comolli’ye ‘Yiğithan’ın kalmasını istiyorum. Bu durumda iki stoper alınmasına gerek kalmadı. Bir transfer yeter” dediği belirtildi.