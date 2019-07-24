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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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24 Temmuz 2019 - 10:22,

Aziz Yıldırım'dan transfer itirafı! İlk kez açıkladı...

Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas Seri A ekibi Napoli'ye transfer oldu.

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Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

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19 yaşındaki futbolcunun transeri karşılığında sarı lacivertliler rekor bir bohservis bedeli olan 16 milyon euro kazanacak.

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Fenerbahçe'nin açıklamasına göre, Elif'in göstereceği performans ve Napoli'nin alacağı sportif sonuçlarına bağlı olarak İtalyan ekibi azami 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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Ayrıca, Napoli kulübü Eljif Elmas'ın başka bir bir kulübe satışında sarı lacivertlilere azami 1,5 milyon euro bonus daha ödeyecek.

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Eljif Elmas'ın Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olmasıyla ilgili Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Aziz Yıldırım kendi başkanlığı döneminde Makedon ekibi Rabotnicki'den transfer edilen genç futbolcununun rekor fiyatla transferini şöyle değerlendirdi:

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"Aykut hoca ve ekibi Hasan Çetinkaya ve yöneticilerimizin büyük bir çalışması sonucu Eljif'i sadece yetiştirme parasına aldık...

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Bütün Avrupa peşindeydi. 20-25 kulüp istiyordu. Ama Fenerbahçe'yi seçmesini sağladık. Fenerbahçe'nin elinde Eljif Elmas gibi değerli başka yıldızlar da var...

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Mesela Ömer Faruk... Mesela Oğuz Kağan... Oğuz Kağan için Manchester City bize 5 milyon Euro teklif etti ama vermedik. Zamanında yaptığımız çalışmaların sonucunu görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

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Aziz Yıldırım'ın bahsettiği Oğuz Kağan Güçtekin, sezon başında Çaykur Rizespor'a 1 yıllığına kiralandı.

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20 yaşındaki futbolcu ön libero bölgesinde forma giyiyor.

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Oğuz Kağan Fenerbahçe formasını ikisi Süper Lig biri Avrupa Ligi olmak üzere 3 maçta terletti.

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Yıldırım'ın geleceğin yıldızı olarak gösterdiği isimlerden diğeri ise Ömer Faruk Beyaz. Ömer Fenerbahçe U17 takımında forma giymeye devam ediyor.

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15 yaşındaki orta sahada 10 numara bölgesinde forma giyiyor.

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