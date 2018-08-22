Aziz Yıldırım ve Emre Akbaba bombası! Anlaşma...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım-Ali Koç rekabetine sahne olan 2-3 Haziran seçimleri hem Fenerbahçe hem de Türk futbolunda tarihin akışını değiştirdi.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım-Ali Koç rekabetine sahne olan 2-3 Haziran seçimleri hem Fenerbahçe hem de Türk futbolunda tarihin akışını değiştirdi.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Ali Koç, ezici bir üstünlükle seçimi kazanırken, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığına son verdi.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Peki Aziz Yıldırım seçilseydi ne olacaktı? Bu konuyla ilgili birçok spekülasyon var.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Yıldırım'ın göreve devam etmesi halinde kulübe 100 milyon Euro'nun üzerinde sponsor geliri sağlayacağı, Aykut Kocaman önderliğinde büyük bir atılım başlatarak şampiyonluk için hayli iddialı bir kadro kuracağı hep konuşuldu.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Aziz Yıldırım seçilseydi, 4 Haziran sabahı ilk iş olarak Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba'nın transferini açıklayacaktı.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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25 yaşındaki 10 numaranın 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı, ilk yıl ücretinin 1.7 milyon Euro olacağı, sonraki her yıl alacağı paranın 100 bin Euro artacağı bildirildi.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Ancak hem Yıldırım seçilemedi hem de Kocaman'la yollar ayrıldı ve protokol bozuldu.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Yıldırım'ın anlaştığı diğer isim, Corinthians'tan Paraguaylı kanat oyuncusu Angel Romero'ydu.