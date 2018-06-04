Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Aziz Yıldırım ne tepki verdi! İşte stattaki son anları...
Başkan otoparka gitmişti ve “Yine totem yaptığı” söyleniyordu. Buradan FBTV’ye geçti. Çalışanlara durumu sordu. “Ali Koç 16 bin oyla kazandı” dediler. “Hadi ya” dedi, döndü, sessizce oradan ayrıldı.
Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet
SON GÜNCELLEME
Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu’nda oylama bitmiş ve sayıma geçilmişti. Başkan Aziz Yıldırım bir sandalyeye oturmuş, oyların sayımını takip ediyordu. İlk sandık açıldı, ‘beyaz’ yani Ali Koç’un oy pusulası fazla çıktı. Destekçileri “Oley” dediler...
Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet
SON GÜNCELLEME
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Sonraki zarflarda da beyaz çıktı. “Oley” çekmeye devam ettiler. Sayım ilerledikçe Ali Koç’un önde olduğunu anlayan Yıldırım bir anda ayağa kalktı. Arkasından 2 kişi daha yürüdü. Önce sandıklara doğru yöneldikleri düşünüldü. Ancak oraya düz devam etti.
Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet
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Yıldırım, maraton alt tribünün ortasındaki tünele doğru yöneldi. Bu sırada tezahüratlar arttı. Başkan bir anda durdu, geri döndü. Numaralı tribüne doğru bakmaya çalıştı. Güneş gözlerine geliyordu. Elini alnına koyarak güneş ışıklarını kesti. Son bir kez, veda edercesine tribünlere baktı.
Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet
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4-5 saniyelik bu bakışın ardından döndü, büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı ile içeri girdi. Herkes Yıldırım’ın stadı terkettiğini söylüyordu. Başkan, bir saate yakın otoparkta dolaştı. Bu arada Yıldırım’ın sonuçlar için ‘totem’ yaptığı dedikoduları dolaşmaya başladı. Otoparktan FB TV’ye geçti. İçerideki çalışanlara durumun ne olduğunu sordu. “Başkanım, Ali Koç 16 bin oyla kazandı” denilince, “Hadi ya!” dedi başka bir şey demeden gitti.
Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet
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20 YILLIK BAŞKANLIK SESSİZ SEDASIZ BİTTİ
BU sessiz ayrılış ve veda 20 yıllık bir başkan için birçok hayal kırıklığını bir arada barındırıyordu. İç dünyasında neler yaşandı bilinmez ancak Aziz Yıldırım için son derece sessiz bir veda oldu. Şimdi Fenerbahçeliler, Aziz Yıldırım'ın devir teslim törenine gelip gelmeyceğini merak ediyor. Ancak seçimden bu yana sessiziliğini koruyan Yıldırım renk vermiyor.
Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet
SON GÜNCELLEME
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LOCADAKİ YALNIZ ADAMIN RİCASI
OY sayımı biterken, Yıldırım yönetimine ayrılan locaya baktım. Biri dışında herkes gitmişti. Tek başına oturan Metin Doğan’a yaklaştım. Üzgündü. “Sizden başka kimse yok mu?” dedim. “Hepsi gitti. Ben yönetim adına sonuna kadar kalacak ve son oy sayılınca Ali Koç’u tebrik edip öyle ayrılacağım” karşılığını verdi. Doğan, sonra üyelerin Aziz Yıldırım aleyhine bağırmaması için Koç’un ekibinden Semih Özsoy’a ricada bulundu. Özsoy da delegelerden Yıldırım aleyhine bağırmamalarını istedi.