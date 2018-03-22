Aziz Yıldırım Biga'dan mesaj gönderdi: "Hangisi özlenen Fenerabahçe?"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Fenerbahçe'de seçim rüzgarının esintileri devam ediyor. Ali Koç'un İstanbul'daki konuşmasının ardından Aziz Yıldırım Biga'dan mesaj gönderdi...
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Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım’dan başkan adayı Ali Koç’un “Özlenen Fenerbahçe için” sloganına Biga’da yanıt geldi. Yıldırım bu sloganın iyi düşünülmediğini belirterek özlenen Fenerbahçe 1998’den önceki Fenerbahçe mi diye sordu. İşte Yıldırım’ın Biga’daki sözleri…
Foto: AA
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20 yıl önce stadı olmayan, tuvalete gittiğiniz zaman pantlonlarınızı, ayakkabalılarını yan bastığınız, salonu olmayan, Topuk Yaylası olmayan, Ankara İncek tesisleri olmayan, Dereağzı tesisleri olmayan, ilk yapılan modern stadı olmayan, içinde locaların olması, 1907 tribünlerinin olması, Avrupa’ya gittiğimizde bizde olmadığını söylediğimiz ısıtma sistemi…
Foto: AA
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Özlenen Fenerbahçe bu mu yoksa 1998’den önce bu saydıklarımın hiç biri olmayan, 6 ayda bir kongreye giden 6 ayda bir kendi arasında savaşan, başkanları gönderen, yöneticileri gönderen, kız basketi 2. Ligde, kız voleybolu 2. Ligde. 1. Lige çıkmasın diye uğraş verilen bir tek futbol takımına dayalı düzeni mi özlüyoruz?
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Yoksa son 20 yılda Fenerbahçe’nin geldiği noktayı mı özlüyoruz. Veya özleyeceğiz. Şimdi konuşmaları yaparken dikkat etmeniz lazım. Özlenen Fenerbahçe dediğiniz zaman sanki geçmişte Avrupa şampiyonu olmuşuz düşünceleri ile futbol takımı ile veya basketbola geldiğiniz zaman geçen yılın Avrupa şampiyonu Fenerbahçe basketbol takımıdır.