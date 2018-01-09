Aysal'dan olay açıklamalar: Terim'i biz göndermedik

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal TRT Spor'da kendisinin başkan olduğu döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Aysal'ın açıklamalarından satır başları:
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Bu seçimin bugün yapılması için hiçbir gerekçe ve sebep yok. Galatasaray taraftarının memnuniyetle karşıladığı bir teknik direktör değişikliği oldu, yönetimde sorun yok. Ani kararın nedenini kimse anlayamadı.
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Çıktığım bir kapıdan tekrar içeriye girmek, bir suda iki kez yıkanmak gibi olur. Galatasaray'ı çok seviyorum ama Galatasaray'a başkan olmadan da hizmet edebilirsiniz. Galatasaray'ın gayrimenkullarının çok ucuza gittiğini görüyorum, ben üzgünüm.
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'Fatih hoca kendini mükemmel olarak mı nitelendiriyor?'-Siz ne düşünüyorsunuz? Fatih hocaya sorun, nasıl nitelendirdiğini ben bilemem.
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Aramızda hiçbir şey yoktu direkt, karşılıklı. Arkadan olur, bilemem. Galatasaray'da başkan önemli bir adamdır, ailenin babasıdır. Futbolcu, teknik direktör, diğer yöneticiler... Onlar başkanın çizdiği çizginin üzerinde yürürler.
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Fatih hocanın yanında Demirören'i aradım, 4 maçlığına hocamız para almadan size yardımcı olsun, o sırada probleminizi çözün dedim. Biz böyle konuşmamıştık dedi. O zaman ben başkasına bakayım dedi, telefonu kapattı. Hocaya bu işi temizledik dedim. Oradan ayrıldım, Bodruma'a gittim, akşam televizyonu bir açtım, güle oynaya imza merasimi yapılıyor. Baktım, Fatih hoca da orada. Bir dökümanlar geldi, kontratları imzaladılar. Kulüp başkanı olsanız, o akşam uykunuz kaçar mı?
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Ben hiçbir oyuncudan bir tavsiye almadım, hocaya karşı da hiçbir şey konuşturmadım. Sneijder benim odama sadece geldiğinde girdi. Son olayda hocaya çok üzüldüm, çok kırıldım. Benim egolarım yok, sorumluluklarım var. Galatasaray'dan biz göndermedik hocayı, kendisi milli takımı seçti. Arda'nın Galatasaray'a gelmesini isterdim. Arda benim dönemimde, benden çok rica ettiği için gitti Atletico Madrid'e. Bize çok faydası olan bir 12 milyon dolar getirdi. Arda'nın Başakşehir'e faydalı olacağını düşünüyorum. Mancini'ye üzülüyorum. Onun başarısız olması için hiçbir neden yoktu. Bir kere sapına kadar mert bir adamdı!