Ayrılık Sneijder'e pahalıya patladı! Hatanın bedeli...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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9 yıllık eşi Yolanthe Cabau ile yollarını ayırmak üzere olan Wesley Sneijder, 'Her şeyi berbat ettim' diyerek hatanın kendisinde olduğunu açıklamıştı.
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İşte detaylar...
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Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Wesley Sneijder, yeşil sahadaki başarısını evlilik hayatında gösteremedi.
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Büyük aşkı Yolanthe Cabau ile 9 yıllık evliliği bitmek üzere olan Hollandalı yıldız, "Her şeyi ben berbat ettim. Hem de birkaç kere" açıklaması yaparak boşanma kararında tüm suçun da kendisinde olduğunu itiraf etmişti.
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Tasarımcılık ve oyunculuk yapan Cabau ise bu süre zarfında tek kelime etmedi. Ancak çiftin çok popüler olduğu Hollanda basınına göre; Wesley Snejider ile Yolanthe Cabau arasındaki boşanma protokolü tamamlandı..
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Wesley Sneijder, oğlu Xess Xava'nın da annesi olan eşine İbiza'daki lüks villa ile Hollanda'daki evlerinin de tapusunu verecek.
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Wesley Sneijder'in boşanmadan önce evliliğini kurtarmaya çalıştığı ancak güzel yengenin ayrılmakta kararlı olduğu da Hollanda basınının iddiaları arasında.
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Son takımı Katar ekibi Al-Gharafa SC'ya transfer olurken 5 milyon euro alan yıldız futbolcu, Yolanthe Cabau'ya boşanırken 19 milyon euro yani yaklaşık 116 milyon lira ödeyecek.
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Sosyal medyada ailesinin fotoğraflarını paylaşan ünlü futbolcu "Her şeyi ben berbat ettim" açıklamasını yaptı..
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Galatasaray'ın eski Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau, 2010'da peri masallarını aratmayan bir düğünle evlendi. Ancak aşkları 9 yılda bitti. Hollanda basınının iddiasına göre; bir çocukları bulunan çift, geçtiğimiz günlerde ayrılmaya karar verdi. .
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Ülkenin en çok izlenen magazin programlarından RTL Boulevard'a konuşan Sneijder'in menajeri, boşanma haberlerinin doğru olduğunu söyledi. Fakat çiftin ayrılma nedenine ilişkin bilgi vermedi..
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Bazı haber siteleri de ikilinin özel hayatlarına saygı göstermediklerini ve birbirlerine ihanet ettiklerini belirtti.
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Hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram'da ailesinin fotoğrafını paylaşan 34 yaşındaki yıldız futbolcu ise şunları söyledi: "Birkaç kez berbat ettim. Ailem dinlenmeyi hak ediyor. Gizliliğimize saygı duymamınızı istiyorum. Henüz ayrılmadık.".
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2010 yılının Temmuz ayında İtalya'nın Castelnuovo Berardange kentinde evlenen çiftin geçen yıl da boşanacakları iddia edilmişti. Oyunculuk, fotomodellik, ve sunuculuk yapan Yolanthe Cabau, bir erkek dergisi tarafından üç kez, 'Hollanda'nın en seksi kadını' seçilmişti..