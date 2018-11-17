Ayrılığını duyurdu! Burak Yılmaz'ın yeni adresi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAyrılığını duyurdu! Burak Yılmaz'ın yeni adresi...
GeriFutbol Ayrılığını duyurdu! Burak Yılmaz'ın yeni adresi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Fotoğraflar: Arşiv
17 Kasım 2018 - 13:34,

Ayrılığını duyurdu! Burak Yılmaz'ın yeni adresi...

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sarıyer'in tecrübeli futbolcusu Serkan Balcı, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın yeni adresini açıkladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/6

Burak ve Onur'un, Trabzonspor'un 2010-2011 sezonu kadrosunda bulunan son 2 oyuncu olduğunu hatırlatan Serkan Balcı, AA'ya çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler ve transfer detayı...

2/6

"2010-2011 sezonu ekibinde bulunan son 2 oyuncu da kadro dışı kaldı. Tabii ki Trabzonspor'da içerde ne problemler olduğunu bilmiyoruz. Burak ve Onur, Trabzonspor için büyük değer. "

3/6

"Onları kazanmaları gerekiyor. Bütün kötü gidişatı ya da sonuçları 2 futbolcuya mal etmemek gerekiyor."

4/6

Başarının, Burak ve Onur gibi kaliteli futbolcuların kazanılmasıyla geldiğini vurgulayan Serkan, şöyle devam etti:

5/6

"Bunu daha önceki dönemlerde Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile Ricardo Quaresma arasında da gördük. Şenol hoca, kendi cephesine aldığı Quaresma'dan yıllarca çok iyi bir şekilde faydalanabildi."

6/6

"İSTANBUL'A GELECEKTİR"

"Hem Burak'ın hem de Onur'un çok iyi futbolcular olduğunu düşünüyorum. Burak Yılmaz'ın geçmişi çok iyi. Trabzonspor'dan ayrıldığına göre, İstanbul'a gelecektir."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Ayrılığını duyurdu! Burak Yılmaz'ın yeni adresi...

Ağır sözler... 'Erkekçe konuş ya da sus artık!'

Gomis bombası... Döndüğünde yer yerinden oynayacak!

Beşiktaş'ta dev temizlik! Tam 8 futbolcu...