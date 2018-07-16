Aykut Kocaman'dan flaş çıkış! 'Benim istediğim...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü çarpıcı açıklamalar yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Aykut Kocaman, A Spor'a telefonla bağlantı ve Fransa'nın şampiyonluğuyla sonuçlanan Dünya Kupası'nı değerlendirdi. Kocaman, Fenerbahçe kıyaslaması da yaparken tartışılacak açıklamalara imza attı... İşte Kocaman'ın o sözleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bu Dünya Kupası bize istatistiklerin ne denli önemli olduğunu gösterdi. Fransa-Hırvatistan maçı bugünün futbolunun nereye gittiğini gösteriyor. İki takımın oyun tarzları ve oyun anlayışları çok doğruydu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bu Dünya Kupası'nda oynanan futbol, ülkemizde oynatmaya çalıştığımız futbolun aynısı. Harmanlamaya çalıştığımız oyunun ta kendisi buydu işte. Benim istediğim buydu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Benim siyahlarım birçoğu tarafından beyaz olarak görülüyor. Biz bu oyunu Türkiye'de denedik ama bizim ülkemizde doğrularla yanlışlar yer değiştirmiş durumda.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Her kornerin, her taç atışının bir rolünün olduğu bir oyun haline geliyor futbol. Fransa ve Hırvatistan bunu yaptı. İngiltere’nin daha olgun bir oyunu yoktu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fransa ilk 15 dakika biraz bekledi ve sonra Hırvatistan’ın ana belirleyici oyuncularını kilitlemeyi denediler.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bu kez Hırvatistan hızlı hücumlarla oynamaya başladı. Aradaki en önemli fark, Hırvatistan’ın 120 dakikalık oyunları çok oynaması oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kutlamalara Putin damgası! Fransa Dünya Kupası'nın sahibi olurken, soyunma odasındaki sevinç gösterilerinde Fransız futbolcular, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e büyük sevgi gösterisinde bulundular. O anları izlemek için videoya tıklayınız...