Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Aykut Kocaman'a bakın kim destek verdi! Doğru yapıyor, çünkü...
Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Ali Şen, A Spor'da ekranlara gelen 'Yaşasın Hafta Sonu' programına konuk oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ali Şen, Sarı-Lacivertlilerde Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında geçen başkanlık yarışının yanı sıra Aykut Kocaman hakkında da görüşlerini paylaştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İşte Ali Şen'in yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar: - Her antrenörün kendisine ait tarzı vardır. Basının öne çıkardıkları da bize komik gelecek hareketlerde bulunabilir. Aykut Hoca’nın, Konyaspor’daki hareketleri bizim gözümüze batmazdı, Fenerbahçe’de olunca insanların gözüne batıyor. Aykut Kocaman, yorumcuların bile anlamakta zorluk çektiği bir sistemim var diyor. Bir yenilik getiriyorum diyor. Trabzonspor maçında Hasan Ali’ orta sahada oynarken Trabzonspor kendisi gibi değildi, Rıza Çalımbay geldikten sonraki en kötü oyunu oynadı. Eski Trabzonspor olsaydı, Hasan Ali çok sırıtırdı. Akıllı antrenörler, hiçbir zaman kadroya bakmadan kafasındaki sistemi uydurmaya çalışmaz.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ben çok büyük antrenörlerle çalıştım. Ben Pareira’yı getirdiğim zaman son Dünya Kupası’nı kazanmıştı, sonra Joachim Löw’ü getirdim. Ben soyunma odasına da indim, çünkü ben futbolu da biliyorum. Aziz Yıldırım da belki futbolu öğrenmiştir, 20 yıl geçti. Boliç’i iyi para vererek aldık. Parreira, kamp sırasında geldi ve, “Bunu transfer etmişsiniz ama futbolcu değil. Forvet lazım” dedi. O gün akşam da Atkinson’u kiraladık, 10 gol atarak 14 puan kazandırdı. İngiltere’deki en hızlı forvetlerinden birisi ama kötü bir gece hayatı var, yönetmek zor dediler. Galatasaray’la oynuyoruz, ilk yarım saatte 3 gol birden attı. İşte o futbolcuyu ben buldum. Jes Högh’ü de bizzat izleyip getiren benim.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Aykut Kocaman, Fenerbahçe’yi iyi biliyor, yıllarda Fenerbahçe forması giydi. O’nu Fenerbahçe’den gönderen bendim ama kendisi çok iyi bir insandır. O zaman ayrı bir düşünce vardı. O şekilde göndermek benim tarzım değildi ama o zaman öyle yapıldı. İnsan her zaman doğruyu yapacak değildir. Aykut Kocaman’ın kredisi yok, mutlaka şampiyon olmalı. Fatih Terim gelmeden önce Beşiktaş ile Fenerbahçe çekişir diyordum ama şimdi zor. Başakşehir, öyle akıllık transfer yaptılar ki; hem Göksel Gümüşdağ’ı hem de Abdullah Avcı’yı tebrik ederim. İnandığım için Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını söylüyorum. Taraftarı olmayan bir takımın şampiyon olması çok zor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Valbuena’nın, uzun süre Aykut Kocaman ile oynayamayacağını söyledim. Bal yapmayan arı… Tribünlerin hoşuna giden bir adam, ancak takım oyuncusu değil. O kadar kötü bir Trabzonspor’a karşı sonradan oyuna girdi, nerede çalımlar attı bir bakın. Aykut Kocaman, onunla inatlaşmıyor, takım oyuncusu istiyor. İlk 11’de başladığı zaman karşısındaki oyuncu da daha diri oluyor ve çalım atma şansı azalıyor. Ben olsam Valbuena’yı transfer etmezdim. Valbuena, 20 yıl önceki Fenerbahçe’de oynardı. Yeni futbolda 12 kilometre koşan futbolcu isteniyor, eskiden 6 kilometre koşuluyordu. Aykut Kocaman doğru yapıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Şike olayından sonra Fenerbahçe camiası, bir kulüp başkanına nasıl sahip çıkılır bu gösterildi. Dünya’da böyle bir şey yok. Ben tepedeyken başkanlığı bıraktım, kimse bana git demedi. İstifa denmeyen tek başkan benim. Süleyman Seba için; ‘Ahmet Dursun, Seba gitsin’ dendi. Faruk Süren, sene şampiyonluk yaşadı, UEFA Kupası’nı getirdi, istifa dendi. Mehmet Ali Yılmaz, Trabzonspor’a tesisleri yaptı. Seçime girdi, Özkan Sümer’e seçim kaybetti. Ben devam etseydim, gün gelecekti bana da istifa denecekti. Aziz Yıldırım’ınki rekorların rekoru. Taraftar, tepki koydu. İnatlaşmanın anlamı yok. Aziz Yıldırım’ın, benden dahil herkesten iyi bir başkanlık yaptığını söylüyorum. Eğer kulübün sahibi değilsen, onların dediklerine kulak asacaksın.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Şampiyonluğun kaçtığı Denizlispor maçından sonra istifa et dedim, gün gelecek taraftar seni geri çağıracak dedim. Ancak istifa istenen bir başkan geri dönemez dedim. O kalmayı seçti… Ben görevi bırakacağım da aday aradım ve kolay kolay bulamadım. Şimdi Koç Ailesi’nden Ali Koç aday… 30 Milyon Euro verirsen, basketbolda Avrupa Şampiyonu olursun. ABD Basketbol Milli Takımı ile Türk Milli Takımı, 100 kere oynasa; yüzünü de ABD kazanır. Basketboldaki denge, futboldaki gibi değildir. Dünya Şampiyonu Almanya ile Türkiye Milli Futbol Takımı 100 kere oynasa,Türkiye 1 değil, 10 kere yener. Futbolda 100 milyon Euro da versen şampiyonluk garanti değil.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ali Koç’a para sorulur mu? Her kulübün bir Ali Koç’u var… Beşiktaş için de Tuncay Özilhanlı var. Recep Tayyip Erdoğan, bir kanun çıkarsın. Mesela; Fenerbahçe, futbol kulübü olsun. Futbol kulübünün, basketbol kulübünün başkanı ayrı, yönetimi ayrı olsun. 2023 yılı Cumhuriyet’in 100.yılı… Buna özel olarak holding sahipleri kulüplerin içerisine çekmek lazım. Şampiyonlar Ligi şampiyonu bir Türk kulübü olabilir, UEFA’da ayrı bir Türk kulübü olabilir. Yoksa bütün kulüpler batacak. İşte bir reçete sunduk…